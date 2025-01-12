PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yolculuğuna namağlup ilerleyen Galatasaray, 19. haftada Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta rakibine karşı zorlanan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekip bu kez 3 puanı hanesine yazdırarak fire vermeden mücadelesini sürdürmek amacında. Okan Buruk kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebillirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 18:04
Galatasaray’ın Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde olan Okan Buruk ve öğrencileri, kazanarak mücadelesini sürdürmek ve rakibin olası kaybında farkı artırmak amacında.

    CANLI TAKİP

    Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBaşakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

    BAŞAKŞEHİR:

    GALATASARAY: Muslera, Jakobs, Sanchez, Kerem, Mertens, Yunus, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış.

    Atilla Karaoğlan (AA)Atilla Karaoğlan (AA)

    DÜDÜK KARAOĞLAN'DA

    Galatasaray'ın Başakşehir ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş.

    VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR'da Esat Sancaktar oturuyor.

    Galatasaray yenilmezlik serisini 23. maça taşımak amacında.Galatasaray yenilmezlik serisini 23. maça taşımak amacında.

    HEDEF 23. MAÇ

    Galatasaray bu sezon Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yenilmedi. Sarı kırmızılılar son olarak evinde mağlup olarak elendiği Şampiyonlar Ligi play-offlarındaki Young Boys maçının ardından 22 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.

    Okan Buruk ve öğrencileri kupada 2-2 berabere kaldığı rakibini bu kez ligde yenerek yenilmezlik serisini 23 maça taşımayı hedefliyor.

    Davinson Sanchez Başakşehir'e gol atmayı başarmıştı (İHA)Davinson Sanchez Başakşehir'e gol atmayı başarmıştı (İHA)

    FİREYE İZİN YOK!

    Sarı kırmızılı ekip şampiyonluk mücadelesini namağlup ve 8 puan farkla sürdürürken Başakşehir karşsıında herhangi bir kaza yaşamak istemiyor. Başarılı teknik direktör Okan Buruk, kupadaki karşılaşmada eksik yaptıkları veya zayıf kaldıkları yönleri oyuncularına anlattı ve tek tek ilgilendi.

    Müsabaka öncesinde Galatasaray 47, Başakşehir ise 26 puanda.

    Galatasaraydan dünya devine çalım! Transferde sona doğruGalatasaraydan dünya devine çalım! Transferde sona doğru
    Galatasaray'dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    DEM İmralı heyeti Demirtaş’tan sonra Figen Yüksekdağ’a gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalan’la ikinci görüşme ne zaman?
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 16 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Galatasaray’ın Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu
    Karadeniz’de gol yağmuru! Trabzonspor Antalyaspor: 5-0 | MAÇ SONUCU
    28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...
    6,7 ve 10’uncu sınıfların ortak sınav soruları sızdırıldı mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama: 6 okulda sınavlar iptal
    EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Konu: Suriye! YPG feshedildiğini duyursun
    ABD’yi yakan ateşe ’küresel’ bakış! Armageddon tetiğini The Economist’e çektirdiler | Çin, Rusya, Avrupa... Nükleer ve pandemi tehdidi
    Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri yarın hakim karşısına çıkacak
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemiyle vatandaşa teşvik ödemesi! Hangi şişelere depozito verilecek? Ödemeler nasıl olacak?
    Suriye’de adım attığın her yer insan kemiği! Tadomon Mahallesi’nde korkunç manzara
    Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek
    İspanya’dan Türkiye’ye terörle mücadelede tam destek: Suriye’de Ankara’nın yanındayız