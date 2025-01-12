Galatasaray yenilmezlik serisini 23. maça taşımak amacında.

HEDEF 23. MAÇ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yenilmedi. Sarı kırmızılılar son olarak evinde mağlup olarak elendiği Şampiyonlar Ligi play-offlarındaki Young Boys maçının ardından 22 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.

Okan Buruk ve öğrencileri kupada 2-2 berabere kaldığı rakibini bu kez ligde yenerek yenilmezlik serisini 23 maça taşımayı hedefliyor.