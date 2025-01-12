Galatasaray yenilmezlik serisini 23. maça taşımak amacında.
HEDEF 23. MAÇ
Galatasaray bu sezon Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yenilmedi. Sarı kırmızılılar son olarak evinde mağlup olarak elendiği Şampiyonlar Ligi play-offlarındaki Young Boys maçının ardından 22 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.
Okan Buruk ve öğrencileri kupada 2-2 berabere kaldığı rakibini bu kez ligde yenerek yenilmezlik serisini 23 maça taşımayı hedefliyor.
Davinson Sanchez Başakşehir'e gol atmayı başarmıştı (İHA)
FİREYE İZİN YOK!
Sarı kırmızılı ekip şampiyonluk mücadelesini namağlup ve 8 puan farkla sürdürürken Başakşehir karşsıında herhangi bir kaza yaşamak istemiyor. Başarılı teknik direktör Okan Buruk, kupadaki karşılaşmada eksik yaptıkları veya zayıf kaldıkları yönleri oyuncularına anlattı ve tek tek ilgilendi.
Müsabaka öncesinde Galatasaray 47, Başakşehir ise 26 puanda.