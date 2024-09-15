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Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 19. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası devam ediyor. Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı 2-0 yenmesinin ardından Trabzonspor, Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral buldu. Galatasaray ise zorlu Başakşehir deplasmanından Barış Alper Yılmaz'ın 2 golüyle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İşte güncel sıralama...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Eylül 2024 , 15:07 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:35
Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

Trendyol Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu şu şekilde;

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

ADANA DEMİRSPOR

5 PUAN (3 puanı silindi)

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

HATAYSPOR

9 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

BODRUM FK

15 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

KAYSERİSPOR

16 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

SİVASSPOR

20 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

KONYASPOR

20 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

ANTALYASPOR

21 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

KASIMPAŞA

21 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

ALANYASPOR

21 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

TRABZONSPOR

22 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

RİZESPOR

24 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

GAZİANTEP FK

25 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

BAŞAKŞEHİR

26 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

GÖZTEPE

28 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

BEŞİKTAŞ

30 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

EYÜPSPOR

30 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

SAMSUNSPOR

36 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

FENERBAHÇE

39 PUAN

Süper Lig’de güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 19. hafta

GALATASARAY

50 PUAN