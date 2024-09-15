Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 19. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası devam ediyor. Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı 2-0 yenmesinin ardından Trabzonspor, Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral buldu. Galatasaray ise zorlu Başakşehir deplasmanından Barış Alper Yılmaz'ın 2 golüyle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İşte güncel sıralama...
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Giriş Tarihi :15 Eylül 2024 , 15:07Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:35