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Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Cesur yürek"

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1'lik skorla geçti. Spor yazarları zorlu mücadeleyi yorumlarken sarı kırmızılı yıldız isim için övgü dolu ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:12 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:12
Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur yürek

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    MUSTAFA ÇULCU - İKİSİ DE PENALTI DEĞİL

    Başakşehir, beklenenin aksine temposuz ve kötü başladı. Galatasaray geçiş oyunu oynuyor, rakibin sağ kanadını Barış ile iyi zorluyor. Deniz Türüç'ü iyi kapattılar, oynatmadılar. Oyunu geriden kurma virüsü Başakşehir'i geri düşürdü. Osimhen, rakip stoperleri iyi zorladı, her ikisi de sarı kartla oynuyor.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    Başakşehir, ikinci yarı savunma arkası toplarla gol aradı, iyi de pozisyonlar buldu. Okan hoca Kerem'i oyundan aldı, saha içi pozisyon değişikliğine gitti ve öne aldığı Kaan, top rakipteyken geri gelip savunmayı beşledi. Skoru tutarak zor deplasmandan galibiyetle dönmeyi bildiler. Atilla Karaoğlan hafta içi yönettiği Trabzon'daki kupa maçında kötüydü ama bu maçta daha derli toplu, kontrollü hakemlik yaptı.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    Maçın hemen başlarında Osimhen-Opoku mücadelesinde henüz bariz gol şansı kriterleri oluşmadı, Opoku'ya sarı doğru. Kemen ile Yunus mücadelesi doğal temas, Yunus sağa savruluyor, Lima'ya çarpıyor. Devam kararı doğru, karara tepki veren Yunus'a çıkan sarı doğru. Torreira'ya kontrolsüz hareket diye sarı gösteriyorsan ki, sadece faul yeterliydi; Faruk daha fazlasını 26'da Yunus'a yaptı ama ona sarı vermemişti… Kafalar karıştı.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    Mertens'in uzun ortasında yere düşerken ayak hizasındaki topa kafa vurmaya çalışan Hamza'nın, sol destek kolu yerde… Top kola geliyor, penaltı olmaz, devam kararı doğru. İlk yarının son dakikası Keny'nin topsuz alanda Sanchez'e hareketine çıkan sarı kart yeterli. 51'de Abdülkerim'in pozisyonunda Keny'ye bir eylemi olmadığı için penaltı yok, devam doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğru.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    REHA KAPSAL - DEVAM EDİYOR!

    Hafta içi Türkiye Kupası'nda yenişemeyen iki takım, dört gün sonra lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda tek hedef; her zamanki 3 puan... Onlar için tek endişe takımın oyun lideri Sara sakatlığı nedeniyle yok, tabii ki Kerem tercihi bu açıdan kesinlikle doğruydu. Başakşehir özelikle savunma ve orta saha oyuncularının cezalı ve sakat olması nedeniyle ciddi eksiklerle böylesine bir maça çıkmak tabii ki çok sıkıntılıydı.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    İlk devre topa ve oyuna hakim olan Galatasaray'dı. Birde buna rüzgar avantajı eklenince nerdeyse tek kale oyuna dönen bir maç oldu. Belki bunu çok üretkenliğe çeviremese de soyunma odasına önde girmesini bildiler sarı kırmızılılar... İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı. Rüzgarı arkasına bu sefer alan taraf olarak, en önemli silahı olan açık alana geçiş hücuma ile golü buldular ama ilk yarıdaki gibi anlamsız birbirine uyumsuz 3'lü oyuncu profili ve yanlış yerleşimleri ile her an rakibine pozisyon veren gol yiyecek görüntüsü sağlıklı bir savunma anlayışı değildi.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    Nitekim ikinci golü yemeleri tesadüf olmayacaktı ve olmadı. Oyunun dengesinin Galatasaray açısından oturmaması tempoyu zaman zaman yükseltip veya düşürememesinin en önemli nedeni Sara'nın olmayışı idi. Onun oyun liderliği ve aklı tabii ki çok önemli ve de bu konuda çok yetenekli ve lider bir oyuncu ama o olmadığı zaman buna bir çözüm üretmeli sarı kırmızılılar... Barış Alper yine sahada basmadık yer bırakmadı.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    Mücadele onda, yüksek şiddetli koşular onda, iki golle maça damgasını vuran da o... Sanırım gecenin yıldızı tartışmasız o'ydu. Galatasaray herkesin bildiği gibi içerde ve dışarda her maç aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına frensiz tam gaz devam ediyor.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    LEVENT TÜZEMEN - GALATASARAY'IN CESUR YÜREĞİ

    Soğuk havaya, müthiş yağmura ve kontrol edilemeyen rüzgâra rağmen Başakşehirli ve G.Saraylı oyuncular çok iyi mücadele etti. Sara'nın yokluğunu G.Saray oyunu kurma ve yönlendirme konusunda fazlasıyla hissetti. Kerem Demirbay, Sara'nın görevini yeterince yapamadı. G.Saray, kopuk kopuk oyunun hakimiydi. Kaygan zemin nedeniyle en büyük özelliği olan pas yapma kalitesini sahaya tam olarak yansıtamadı. Ancak iki isim vardı ki G.Saray da fizik olarak tüm ağır hava koşullarına meydan okudu.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    Osimhen çalışkanlığı, defans arkasına yaptığı koşuların yanı sıra sürekli yer değiştirmesi Başakşehir savunmasını altüst etti. Barış Alper güçlü fiziğiyle maça damgasını vurdu. İkili mücadelelerin birçoğunu kazandı. Rakiplerini kovaladı, hücuma katkı sağladı, savunmaya bile yardıma geldi.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    G.Saray'ın ilk yarıda rüzgârla beraber oynamasına rağmen rakip kaleye fazla şut atmayı düşünmemesi büyük eksiklikti. Devre biterken Barış, çalışkanlığının karşılığını attığı nefis golle süsledi. Mertens önde baskı yaptı, kaleci Muhammed'in kısa düşen pasını kafayla indirdi. Yunus, Barış'a pas yaptı. Osimhen ile duvar pasına giren Barış, mükemmel bir gol yaptı. Başakşehir'in iki golcüsü Piatek ve Keny ortaklaşa bir golle imza attı.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

    Keny'nin ortasına Muslera yatmakta geç kalınca Piatek golü attı. G.Saray, gole rağmen bozulmadı. 6 dakika sonra sahneye yine G.Saray'ın cesur yüreği Barış Alper çıktı. Sağdan kapalı köşeden kaleci Muhammed'i avlayan golü attı ve G.Saray'ı üstünlüğe taşıdı. Galatasaray çok kıymetli bir 3 puan aldı.

    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur Yürek

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