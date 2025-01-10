Galatasaray’dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru

Okan Buruk ile üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, birçok futbolcuyu listesinde bulunduruyor. Aslan, kadrosuna katmak istediği yıldızlar için kulüpleri ve menajerleriyle görüşmelerine devam ediyor.
Okan Buruk ile üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, birçok futbolcuyu listesinde bulunduruyor. Aslan, kadrosuna katmak istediği yıldızlar için kulüpleri ve menajerleriyle görüşmelerine devam ediyor.
Dünyada belli bir üne kavuşmuş ve mevkilerinde kalitedeki futbolcularla takviyeler yapmayı hedefleyen Cimbom'un gündemi bir hayli sıcak. Özellikle Milan Skriniar konusunda.
22 MAÇTIR YENİLMİYOR
Bu sezon Young Boys kaşısında aldığı yenilgi sonrasında 22 maça çıkan Galatasaray, hiçbir karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 yenik girdiği son bölümde Abdülkerim Bardakcı ile dengeyi yakalayan Okan Buruk'un öğrencileri, yenilmezlik serisine bir çentik daha atmayı başardı.
TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ
Sezon başında geç kalınan transferler ve farklı kaybedilen Süper Kupa ile birlikte taraftarların tepki gösterdiği ve sert eleştirilerde bulunduğu Galatasaray, aldığı sonuçlarla tribünlerle arasını düzeltmeye başladı. Her geçen gün kenetlenme daha da sıkı hale geldi.
YILDIZ YAĞACAK
Son dönemde Florya'ya getirdiği yıldızlarla adından söz ettiren ve rakiplerini kıskandıran Galatasaray'da yin havalimanı için mesai harcanacak. Taraftarların doldurduğu dış hatlar terminali yine dolup taşacak. İmzaların atılmasıyla birlikte coşku da artacak.
ÖNCELİK FORVET
Galatasaray'ın kadrosuna yapmak istediği takviyelerin başında forvet geliyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından golcü transferi talep eden Okan Buruk, bu ismin farklı mevkilerde de oynaması şartını koştu. Mikautadze, Rashford ve Gouiri listeye alındı ancak sonuç elde edilemedi.
STOPER İÇİN DE HAMLE YAKIN
Sarı kırmızılı ekibin gündeminde stoper transferi de var. Birçok adayın bulunduğu dönemde en öne çıkan futbolcu ise Mian Skriniar. Slovak yıldızın PSG'den gelebilmesi adına yoğun çaba harcayan yönetim, sonuca çok yakın.
5 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon 5 karşılaşmada Paris ekibinin formasını giyen deneyimli futbolcu, 381 dakika sahada kaldı. Skor katkısı üretemedi. 29 yaşındaki savunmacı yeni bir maceraya sıcak bakıyor.
TALİBİ VAR
Galatasaray'da imza atması için uğraş verilen Milan Skriniar için uzun süre forma giydiği İtalya'dan Juventus da devreye girdi. Torino temsilcisinin kadrosunda forma şansı bulması zor gözüktüğü ifade edilen Skriniar'ın bu nedenle teklifi geri çevirdiği İtalyan medyasında yer almıştı.
MÜJDEYİ VERDİLER
İtalya'da yayın yapan Tuttosport, Milan Skriniar'ın Galatasaray'a yeşil ışık yaktığını ve İstanbul'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti. Haberde Fransız temsilcisinin, maaş konusunda sarı krımzıılı ekibin bir kısmını ödemesini istediği aktarıldı.
2 YILDIZ TRANSFERİ BİTİRDİ
Haberin devamında Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın yaptıkları görüşme sonrasında Milan Skriniar'ı ikna ettiği aktarıldı. Ayrıca PSG'nin yıldız futbolcuyu Napoli'ye verme isteğine rağmen Aslan'ı istediği vurgulandı.
İşte o haber...