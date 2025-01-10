Galatasaray’dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru

TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ Sezon başında geç kalınan transferler ve farklı kaybedilen Süper Kupa ile birlikte taraftarların tepki gösterdiği ve sert eleştirilerde bulunduğu Galatasaray, aldığı sonuçlarla tribünlerle arasını düzeltmeye başladı. Her geçen gün kenetlenme daha da sıkı hale geldi.

YILDIZ YAĞACAK Son dönemde Florya'ya getirdiği yıldızlarla adından söz ettiren ve rakiplerini kıskandıran Galatasaray'da yin havalimanı için mesai harcanacak. Taraftarların doldurduğu dış hatlar terminali yine dolup taşacak. İmzaların atılmasıyla birlikte coşku da artacak.

ÖNCELİK FORVET Galatasaray'ın kadrosuna yapmak istediği takviyelerin başında forvet geliyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından golcü transferi talep eden Okan Buruk, bu ismin farklı mevkilerde de oynaması şartını koştu. Mikautadze, Rashford ve Gouiri listeye alındı ancak sonuç elde edilemedi.

STOPER İÇİN DE HAMLE YAKIN Sarı kırmızılı ekibin gündeminde stoper transferi de var. Birçok adayın bulunduğu dönemde en öne çıkan futbolcu ise Mian Skriniar. Slovak yıldızın PSG'den gelebilmesi adına yoğun çaba harcayan yönetim, sonuca çok yakın.