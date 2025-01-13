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Göz Göz Paşa'yı dağıttı! Göztepe Kasımpaşa 5-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Göztepe, sahaddan 5-0 galip ayrıldı. İzmir'in sarı kırmızılı ekibi elde ettiği bu sonuçla birlikte 4. sıraya yükseldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 22:31 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 22:31
Göz Göz Paşa’yı dağıttı! Göztepe Kasımpaşa 5-0 | MAÇ SONUCU

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    Bu sezon yakaladığı çıkışla futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi sürdüren Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılı ekip rakibini 5-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı.

    Karşılaşmanın 7. dakikasında Dennis'in asisti sonrasında David Tijanic perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 53'te Juan farkı ikiye çıkardı. 78. dakikada ise son haftaların formda ismi Romulo fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a taşıdı. 86'da Victor Hugo ve 90'da İsmail Köybaşı'nın golleri 5-0'lık sonucu getirdi.

    Göztepeli futbolcuları gol sevinci (AA)Göztepeli futbolcuları gol sevinci (AA)

    Göztepe bu skorla puanını 31'e yükseltirken 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 21'de kaldı.

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