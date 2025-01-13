Bu sezon yakaladığı çıkışla futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi sürdüren Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılı ekip rakibini 5-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Dennis'in asisti sonrasında David Tijanic perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 53'te Juan farkı ikiye çıkardı. 78. dakikada ise son haftaların formda ismi Romulo fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a taşıdı. 86'da Victor Hugo ve 90'da İsmail Köybaşı'nın golleri 5-0'lık sonucu getirdi.

Göztepeli futbolcuları gol sevinci (AA)

Göztepe bu skorla puanını 31'e yükseltirken 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 21'de kaldı.