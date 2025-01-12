Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması! "Hediye edilen bir maç daha"

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi. Sarı laciverttli ekip, resmi yayın organlarından TFF'yi göreve çağıırdı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi. Sarı laciverttli ekip, resmi yayın organlarından TFF'yi göreve çağıırdı.
İşte yapılan açıklama;
"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz"