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Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması! "Hediye edilen bir maç daha"

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Başakaşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra bir açıklama yaptı. Sarı lacivertli ekip, ezeli rakiplerine bir maçın daha hediye edildiği yönünde sert ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:08 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:12
Fenerbahçe’den Galatasaray açıklaması! Hediye edilen bir maç daha

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    Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi. Sarı laciverttli ekip, resmi yayın organlarından TFF'yi göreve çağıırdı.

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    İşte yapılan açıklama;

    "GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA

    Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

    Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
    Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor!

    Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz"

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