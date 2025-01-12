Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

Jose Mourinho döneminde şampiyonluk hasretini dindirmeyi hedefleyen Kanarya'da takıma kazandırılacak futbolcular listesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Portekizli çalıştırıcının alınmasını talep ettiği yıldızların kulüpleri ve menajerleriyle pazarlıklar devam ediyor.

Gündemin ilk sırasında ise Anderson Talisca bulunuyor. Brezilyalı futbolcu için Al-Nassr ile artık görüşmelerin sonlandırılması ve imzaların atılması planlanıyor. Eğer olumsuza dönerse farklı isimler de yine listede bulunuyor.

DANSO İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK

Fenerbahçe'de en çok sorun yaşanan bölgelerden biri olan savunmaya da takviye yapılacak. Bu nedenle işini sıkı tutan Kanarya, Lens'te parlaayn ve birçok takımın da dikkatini çeken Kevin Danso'nun peşine düştü. Avusturyalı dev stoper için Fransız temsilcisiyle görüşülüyor. Şu an anlaşma yok ancak sürecin olumlu tamamlanması adına yoğun uğraş veriliyor.