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Fenerbahçe'nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara trasnfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekipte gelecek oyuncular kadar ayrılacak futbolcula da büyük önem taşıyor. Listedeki futbolculardan birine eski takımı talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 20:14 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 20:14
Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

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    Bu sezon imza attırdığı yıldızlara rağmen şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, 13 Ocak'tan itibaren başlayan ara transfer dönemi için birçok yıldızla temas halinde. Kadrosunu güçlendirmek amacıyla görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'da bir taraftan ayrılacaklar da büyük önem taşıyor.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    İRFAN CAN KAHVECİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

    Mayıs ayında kontratı sona erecek ve ne karar vereceğim erakla beklenen İrfan Can Kahveci takımda kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    Yıldız oyuncu kontratını uzatmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum... Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    MOURINHO LİSTESİNİ BELİRLEDİ

    Zaman zaman Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Avrupa'ya gideceği söylense de attığı imzayla takımda kalan İrfan Can Kahveci'nin ardından durumları netleşmeyi bekleyen birçok isim bulunuyor. Portekizli çalıştırıcı da listesini belirleyerek yönetime iletti.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    O İSİMLER YOLCU

    Takımda süre bulamasalar da Jose Mourinho ve yönetimin değerli gördüğü futbolcular kiralık gönderilecek. Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder'in bu kapsamda gönderilmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    ESKİ TAKIMI TALİP OLDU

    Fanatik'in haberine göre Cengiz Ünder yine transferde adından söz ettiriyor. Formsuz olması ve süre alamamasına rağmen taibi çıktı. Milli futbolcuyu eski takımı ve kendisini futbol arenasına sunan Başakşehir kiralamak istiyor.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    SICAK BAKIYOR

    Haberde beklentilerin altında kalan deneyimli kanat oyuncusunun eski takımına dönme konusunda sıcak baktığı öğrenildi. Tarafların görüşmesinden çıkacak sonuca göre yıldız futbolcu İstanbul'un Avrupa yakasına geçiş yapabilir.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    CENGİZ ÜNDER'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

    Fenerbahçe'de 38 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

    Jose Mourinho döneminde şampiyonluk hasretini dindirmeyi hedefleyen Kanarya'da takıma kazandırılacak futbolcular listesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Portekizli çalıştırıcının alınmasını talep ettiği yıldızların kulüpleri ve menajerleriyle pazarlıklar devam ediyor.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    TRANSFERİN GÖZDESİ TALISCA

    Gündemin ilk sırasında ise Anderson Talisca bulunuyor. Brezilyalı futbolcu için Al-Nassr ile artık görüşmelerin sonlandırılması ve imzaların atılması planlanıyor. Eğer olumsuza dönerse farklı isimler de yine listede bulunuyor.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

    DANSO İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK

    Fenerbahçe'de en çok sorun yaşanan bölgelerden biri olan savunmaya da takviye yapılacak. Bu nedenle işini sıkı tutan Kanarya, Lens'te parlaayn ve birçok takımın da dikkatini çeken Kevin Danso'nun peşine düştü. Avusturyalı dev stoper için Fransız temsilcisiyle görüşülüyor. Şu an anlaşma yok ancak sürecin olumlu tamamlanması adına yoğun uğraş veriliyor.

    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda

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