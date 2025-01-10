Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

Bu sezon özlemini kurduğu şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe'de 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Başkan Ali Koç ve yönetimi, birçok yıldızla görüşmelerine devam ediyor. Menajerleri ve kulüpleriyle de pazarlıklarda el sıkışılarak masadan kalkılmak isteniyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun yine operasyonun başıdna olduğu transferde öncelikler belirlendi. Yabancı futbolcuların yanı sıra yerli oyuncular da gündemde bulunuyor. Hedef eksikleri tamamlayarak ikinci devrede mücadele verebilmek. İstenen isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan.
TRANSFER MESAJI VERDİ
Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında stoperde eksik kaldıklarını ifade ederek; "Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştuı.