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Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle başladı. Sarı lacivertli ekip bir yandan da ara transfer dönemi için temaslarına hız verdi. Listedeki isimlerden biri de Trabzonspor'un eski yıldızı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 16:02
Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon özlemini kurduğu şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe'de 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Başkan Ali Koç ve yönetimi, birçok yıldızla görüşmelerine devam ediyor. Menajerleri ve kulüpleriyle de pazarlıklarda el sıkışılarak masadan kalkılmak isteniyor.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun yine operasyonun başıdna olduğu transferde öncelikler belirlendi. Yabancı futbolcuların yanı sıra yerli oyuncular da gündemde bulunuyor. Hedef eksikleri tamamlayarak ikinci devrede mücadele verebilmek. İstenen isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    TRANSFER MESAJI VERDİ

    Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında stoperde eksik kaldıklarını ifade ederek; "Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştuı.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    ANDERSON TALISCA İÇİN GERİ SAYIM

    Sebastian Szymanski'den bu yıl istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de 10 numara mevkisi için Anderson Talisca konusunda transfer görüşmeleri yapılıyor. Oyuncu tarafında herhangi bir sorun yok ancak Al-Nassr ile kurulan temaslarda henüz anlaşma sağlanamadı. Yine de tüm fedakarlıklar yapılarak imzaların atılması adına yoğun uğraş veriliyor.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    MAÇTA TOPLANTI

    Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, transfer toplantısı yaptı. Anderson Talisca için olduğu tahmin edilen görüşmede yaşanan heycan, sürecin sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    TRANSFER MÜJDESİ GİBİ GELİŞMELER

    Al-Nassr'ın Suudi Arabistan liginde zirvenin çok uzağında kalması üzerine forvet arayışlarına başlaması nedeniyle Talisca'nın ayrılığına sıcak bakılıyor. Moise Kean ve Youssef En-Neysri gibi yıldızlar gündemde var. Ayrıca Seko Fofana da takımdan ayrıldı. Kontenjan sağlanması için köprülerin atılması ve yolların ayrılması gerekiyır. Orta alanda ise Casemiro için nabız yoklanıyor.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    STOPERE DANSO GELİYOR

    Fenerbahçe'nin transfer listeisndeki yıldızlardan biri de Danso. Lens'te gösterdiği performansla adını duyuran ve birçok takımı da peşinden koşturan Avusturyalı futbolcu için Kanarya kesenin ağzını açtı. Fransız temsilcisinin 25 milyon Euro'ya yakın bonsevis talebini karşılama konusunda gönüllü olan ancak ödeme planları üzerinde görüşmelerine devam eden yönetim, kısa süre içerisinde imza atmak istiyor.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    Kevin Danso bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada skor katkısı üretemedi. 1170 dakika sahada kaldı. EURO 2024'teki formuyla da adından söz ettirdi.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    YERLİDE DE ATAK VAR

    Fanatik'te yer alan habere göre bir taraftan yabancı oyuncular konusunda adımlarını atan Fenerbahçe diğer yandan yerliler için de operasyonunu sürdürüyor. Listeye dahil edilen son futbolcu, Trabzonspor'un eksi yıldızı Ahmetcan Kaplan oldu. Futbol hayatını Ajax'ta sürdüren genç yıldız için görüşmeler başladı.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    FORMA ŞANSI BULAMIYOR

    Ajax'ta 3. sezonunu geçiren Ahmetcan Kaplan, beklentileri karşılayamadı. Jorrel Hato'nun gerisinde kalan Ahmetcan için yönetim, Hollanda devinin kapısını çalacak. Amsterdam temsilcisinin isteyeceği bonservise göre teklifin şekli değişecek.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    8 MAÇA ÇIKTI

    Ahmetcan Kaplan bu sezon A takımda 6, Jong Ajax'ta ise 2 olmak üzere toplam 8 maça çıktı. 1 kez ağları sarstı ve 503 dakika sahada kaldı.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

    GİDECEKLER DE BELLİ OLDU

    Kanarya'nın yollarını ayıracağı isimler de kesinleşiyor. İlk etapta gönderilmek istenen futbolcular arasında Cengiz Ünder, Samet Akaydin, Lincoln, şans bulamadığından dolayı Bartuğ Elmaz ve Sebastin Szymanski bulunuyor.

    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!

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