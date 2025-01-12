Sezon başında Napoli'den kiralanan ve çıktığı 16 karşılaşmada 13 gol atıp 5 de asist yapan Victor Osimhen'in 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transferde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı gizemini koruyor.
Sezon başında Napoli'den kiralanan ve çıktığı 16 karşılaşmada 13 gol atıp 5 de asist yapan Victor Osimhen'in 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transferde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı gizemini koruyor.
Nijeryalı futbolcu kalacağını açıklasa da her geçen gün yeni bir iddia paylaşılıyor. Futbolculuğu döneminde attığı taklalarla adından söz ettiren Obafemi Martins, Victor Osimhen ile ilgili verdiği demeçte önemli ifadeler kullandı.
Martins, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak; "Manchester United'a katılırsa her şey değişecek. Özellikel de gol atma becerileri. Hızı, gücü var ve Avrupa'nın en iyi bitiricilerinden biri. Bunu her sezon kanıtlıyor. Hücum hattını yönlendirme yeteneğinin takımın güvenilir bir forvet ihtiyacını karşılayabileceğinden ve hücum seçeneklerini önemli ölçüde artırabileceğinden eminim" dedi.