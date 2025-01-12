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Victor Osimhen'e övgü dolu sözler! Tam dünya devine göre

Galatasaray'a imza attığı günden bu yana hem ara transfer hem de yaz aylarında vereceği karar merakla beklenen Victor Osimhen, gündemden düşmüyor. Nijeryalı yıldız hakkında birçok iddia ortaya atılırken vatandaşı ve eski futbolcu Obafemi Martins'ten övgü dolu açıklamalar geldi.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:59
Victor Osimhen’e övgü dolu sözler! Tam dünya devine göre

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    Sezon başında Napoli'den kiralanan ve çıktığı 16 karşılaşmada 13 gol atıp 5 de asist yapan Victor Osimhen'in 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transferde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı gizemini koruyor.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    Nijeryalı futbolcu kalacağını açıklasa da her geçen gün yeni bir iddia paylaşılıyor. Futbolculuğu döneminde attığı taklalarla adından söz ettiren Obafemi Martins, Victor Osimhen ile ilgili verdiği demeçte önemli ifadeler kullandı.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    Martins, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak; "Manchester United'a katılırsa her şey değişecek. Özellikel de gol atma becerileri. Hızı, gücü var ve Avrupa'nın en iyi bitiricilerinden biri. Bunu her sezon kanıtlıyor. Hücum hattını yönlendirme yeteneğinin takımın güvenilir bir forvet ihtiyacını karşılayabileceğinden ve hücum seçeneklerini önemli ölçüde artırabileceğinden eminim" dedi.