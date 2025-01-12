Nijeryalı futbolcu kalacağını açıklasa da her geçen gün yeni bir iddia paylaşılıyor. Futbolculuğu döneminde attığı taklalarla adından söz ettiren Obafemi Martins, Victor Osimhen ile ilgili verdiği demeçte önemli ifadeler kullandı.

Victor Osimhen (AA)

Martins, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak; "Manchester United'a katılırsa her şey değişecek. Özellikel de gol atma becerileri. Hızı, gücü var ve Avrupa'nın en iyi bitiricilerinden biri. Bunu her sezon kanıtlıyor. Hücum hattını yönlendirme yeteneğinin takımın güvenilir bir forvet ihtiyacını karşılayabileceğinden ve hücum seçeneklerini önemli ölçüde artırabileceğinden eminim" dedi.