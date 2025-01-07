Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak seçim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Okan Buruk'un seçtiği fotoğraf. (AA)



JOSE MOURINHO İLE OLAN FOTOĞRAFI SEÇTİ!



"Spor" kategorisinde oyunu "Buruk bakış" fotoğrafına verdi.



Okan Buruk, "Spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.



Tecrübeli adam, "Buruk bakış" fotoğrafı için oy kullanırken, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.