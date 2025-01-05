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Galatasaray'dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Göztepe karşısında da 3 puan almayı başardı. Sarı kırmızılılarda gözler yeniden transfere çevrilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesiyle eski yıldız için girişimler yeniden başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:17
Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

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    Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Son oynanan Gözepe mücadelesinden de 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Ezeli rakibi ile şampiyonluk yolunda önemli bir fark yakalayan Galatasaray, ikili averajda da önde. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, büyük bir avantaja sahip.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    GÖZLER TRANSFERDE

    Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    ARIAS'A SANCHEZ TAKİBİ

    Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Jhon Arias için Davinson Sanchez de devreye girdi.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    MIKAUTADZE İÇİN TARİHİ TEKLİF

    Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor.

    Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı.

    Lyon ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon Euro'ya kadar inebilir.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    DEFANSA TAKVİYE ŞART

    Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    OZAN KABAK SESLERİ

    2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

    NELSSON YERİNE OZAN

    Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

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