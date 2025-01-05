Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.
Son oynanan Gözepe mücadelesinden de 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.
Ezeli rakibi ile şampiyonluk yolunda önemli bir fark yakalayan Galatasaray, ikili averajda da önde. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, büyük bir avantaja sahip.
GÖZLER TRANSFERDE
Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.
Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
ARIAS'A SANCHEZ TAKİBİ
Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Jhon Arias için Davinson Sanchez de devreye girdi.
Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.
Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
MIKAUTADZE İÇİN TARİHİ TEKLİF
Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.
Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı.
Lyon ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon Euro'ya kadar inebilir.
Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.
DEFANSA TAKVİYE ŞART
Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.
OZAN KABAK SESLERİ
2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.
Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.
NELSSON YERİNE OZAN
Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.