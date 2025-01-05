Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

MIKAUTADZE İÇİN TARİHİ TEKLİF Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.

Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı. Lyon ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon Euro'ya kadar inebilir.

Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

DEFANSA TAKVİYE ŞART Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.