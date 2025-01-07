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Jean Onana'ya çifte talip!

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jean Onana'nın ismi, İspanyol ekibi Valladolid ile anılıyordu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Marsilya forması giyen Karemunlu oyuncuya ise şimdi yeni talipler çıktı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:40 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:40
Jean Onana’ya çifte talip!

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    Beşiktaş'ta ara transfer döneminde birçok isimle yolların ayrılması gündemde. Bu isimlerin başında ise beklentileri karşılayamayan Jean Onana geliyor.

    Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jean Onana'nın ismi, İspanyol ekibi Valladolid ile anılıyordu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Marsilya forması giyen Karemunlu oyuncuya ise şimdi yeni talipler çıktı.

    BELÇİKA VE FRANSA'DAN TALİPLER

    Africafoot'un haberine göre Jean Onana ile Belçika'dan OH Leuven ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda Lille'den kiralık olarak Belçika'da Mouscron forması giymişti. Kamerunlu orta sahanın yine Fransa'dan da talipleri bulunuyor. Angers ve Nantes'ın Jean Onana için görüşmelerde bulundukları aktarılıyor.

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