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Osimhen'in yeğeni Galatasaray'da idmanlara başladı!

Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmana çıkmaya başladı. Osimhen kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan genç isim için Galatasaray'a kefil oldu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 15:47
Osimhen’in yeğeni Galatasaray’da idmanlara başladı!

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    Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, bu kez sarı-kırmızılılara transfer tavsiyesinde bulundu.

    İDMANLARA BAŞLADI

    Milliyet'in haberine göre Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmana çıkmaya başladı.

    OSIMHEN KEFİL OLDU

    Osimhen kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan genç isim için Galatasaray'a kefil oldu.

    Osimhen'in yeğeni için Galatasaray yönetimine "Çok yetenekli, sakın kaçırmayın. Benden daha iyi olmasını bekliyorum" dediği haber detayında yer aldı.

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