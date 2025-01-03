Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 25. kez ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekipte kadroya dahil edilecek yıldızlarla ilgili olarak her geçen gün daha da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik heyet ve yönetimin listesinde bir de sağ bek bulunuyor. İşte detaylar...