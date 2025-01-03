Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 25. kez ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekipte kadroya dahil edilecek yıldızlarla ilgili olarak her geçen gün daha da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik heyet ve yönetimin listesinde bir de sağ bek bulunuyor. İşte detaylar...
Elias Jelert (AA)
3 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Galatasaray'da ara transferle birlikte gönderilecek isimler hakkında görüşmeler sıklaştırılacak. Takımda düşünülmeyen Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in yanı sıra teklif gelmesi halinde Victor Nelsson ile yollar ayrılacak.
Premier Lig'den talibi bulunan Elias Jelert'in de bonservis seviyesine göre gidişine onay verilecek.
Milan van Ewijk (Google)
SAĞ BEK HAMLESİ YAPILACAK
Sacha Boey'in satılmasından sonra bu mevkiye yapacağı takviye merakla merak edilen Galatasaray, Serge Aurier'i kiralamış ancak Fildişil yıldız hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Sezon başında ise Elias Jelert, 9 milyon Euro bonsevisle takıma kazandırılmıştı. Ancak Danimarkalının istenen seviyeye gelmemesi nedeniyle satışına sıcak bakılıyor. Diğer yandan tecrübe kazanması adına takımda tutularak önüne bir isim alınması da düşünülüyor. Kararı Okan Buruk verecek.
Yerine ise Milan van Ewijk gündemde.