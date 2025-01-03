PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer dönemine büyük önem veriyor. Sarı kırmızılı ekipte takıma kazandırılacak isimler konusunda temaslar yoğunlaştırıldı. Listeye bir de sağ bek girdi. Görüşmeler başladı ve alternatifi de belirlendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 00:05 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 00:09
Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 25. kez ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekipte kadroya dahil edilecek yıldızlarla ilgili olarak her geçen gün daha da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Teknik heyet ve yönetimin listesinde bir de sağ bek bulunuyor. İşte detaylar...

    Elias Jelert (AA)Elias Jelert (AA)

    3 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

    Galatasaray'da ara transferle birlikte gönderilecek isimler hakkında görüşmeler sıklaştırılacak. Takımda düşünülmeyen Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in yanı sıra teklif gelmesi halinde Victor Nelsson ile yollar ayrılacak.

    Premier Lig'den talibi bulunan Elias Jelert'in de bonservis seviyesine göre gidişine onay verilecek.

    Milan van Ewijk (Google)Milan van Ewijk (Google)

    SAĞ BEK HAMLESİ YAPILACAK

    Sacha Boey'in satılmasından sonra bu mevkiye yapacağı takviye merakla merak edilen Galatasaray, Serge Aurier'i kiralamış ancak Fildişil yıldız hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    Sezon başında ise Elias Jelert, 9 milyon Euro bonsevisle takıma kazandırılmıştı. Ancak Danimarkalının istenen seviyeye gelmemesi nedeniyle satışına sıcak bakılıyor. Diğer yandan tecrübe kazanması adına takımda tutularak önüne bir isim alınması da düşünülüyor. Kararı Okan Buruk verecek.

    Yerine ise Milan van Ewijk gündemde.

    Milan van Ewijk (Google)Milan van Ewijk (Google)

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI

    Hollanda'da yayın yapan Soccernews.nl, Galatasaray'ın Mikan van Ewijk için Coventry City ile pazarlık masasına oturduğunu duyurdu. Sitenin haberinde iki kulübün arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve gizlilik içerisinde sürdüğü belirtildi.

    Ayrıca 24 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerin gerçekleşeceği eklendi.

    Milan van Ewijk (Google)Milan van Ewijk (Google)

    HOLLANDA DEVLERİNE RET

    Geçen sezon Heerenveen'den 4.3 milyon Euro bonservisle Coventry City'nin yolunu tutan yıldız futbolcu için İngiliz temsilcisi geride kalan yaz gelen teklifleri reddetmişti.

    Özellikle Feyenoord ve PSV'nin talip olduğu van Ewijk takımında kalmıştı.

    Milan van Ewijk (Google)Milan van Ewijk (Google)

    BU SEZON VAN EWIJK

    Coventry City ile bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan van Ewijk, 2277 dakika sahada kaldı.

    Milan van Ewijk (Takvim Foto Arşiv)Milan van Ewijk (Takvim Foto Arşiv)

    MILAN VAN EWIJK KİMDİR?

    Tam adı Milan Fabrizio van Ewijk olan Milan van Ewijk, 8 Eylül 2000 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğdu. 24 yaşında. Futbola Rotterdam'da başladı ve ilk adımını Feyenoord ile attı. Sonrasında yine aynı şehrin takımı Excelsior Maassluis formasını terletti. Burada A takıma kadar yükseldi ve 2020'da ADO Den Haag tarafından keşfedildi. Bir sezon SC Cambuur'da kiralık oynadıktan sonra 650 bin Euro bedelle Heerenven'e imza attı. 2 sezonda gösterdiği performansla birlikte İngiliz ekibi Coventry City'nin kapıları kendisine açıldı.

    Ola Aina (AP)Ola Aina (AP)

    OLA AINA DA LİSTEDE

    Bir taraftan Milan van Ewijk'ı kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'da diğer yandan olumsuz cevaba karşı alternatif planlar da hazırlanıyor. Hollandalı sağ bekten istenen sonuç alınmazsa Ola Aina için Nottingham Forest'ın kapısı çalınacak.

    Ola Aina (REUTERS)Ola Aina (REUTERS)

    BU SEZON OLA AINA

    Nottingham Forest forması ile bu sezon 19 maça çıkan Ola Aina, 2 gol kaydetti. 1646 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcunun kontratı bu sezonun sonunda bitiyor. İngiliz ekibinin para kazanabilmesi için satabileceği tek transfer dönemi içine girildi.

    Ola Aina (AP)Ola Aina (AP)

    ÖNEMLİ TAKIMLARDA YER ALDI

    Chelsea alt yapısında futbol hayatına başlayan 28 yaşındaki futbolcu Hull City, Torino ve Fulham'da da oynadı. Nijerya Milli Takımı formasını 40 kez terletti. Sağ bek be sol bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.

    Galatasarayın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?Galatasarayın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?
    Galatasaray'ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık ondaGalatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! Son görüntüsü sevenlerini yasa boğdu: Ben çok iyiyim
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık
    DEM Parti’den MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tespih hediyesi
    Fenerbahçe’den 25 milyon Euro’luk stoper atağı! Transferde dev hamle
    11 Eylül’den günümüze... Biz bu tiyatroyu daha önce gördük! Obama-Clinton yapımı DEAŞ yine YPG için sahaya sürüldü
    Almanya’daki FETÖ’cülerin ’kapı dışı ediliriz’ korkusu! Erken seçim panikletti... Büyükbaş firari Avrupa Abdullah da aralarında
    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan dijital telif mesajı: Emek hırsızlığı bizleri sözün bittiği yere getirdi