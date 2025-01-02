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Galatasaray'ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini en önde sürdüren ve 8 puan fark da atan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom'un listesindeki isimlerin başında gelen Georges Mikautadze, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:00
Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

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    Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettren Galatasaray, aldığı sonuçlarla da zirveye oturdu ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 8 ouanlık önemli bir fark attı.

    Diğer yandan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ederken Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    Sarı kırmızılı ekip adına sezon içerisindeki en kötü durumlarından biri Mauro Icardi ile yaşandı.Arjantinli golcü, Tottenham maçında sakatlandı. Sezonu kapattığı açıklanan Tangocu ülkesinde ameliyat oldu. Süre uzun olunca da yönetim golcü arayışlarına hız verdi.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    MIKAUTADZE LİSTEDE

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gürcü futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli hoca, "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. 3 yıldır takip ediyoruz. Çok önemli bir oyuncu. 'Ne olursa olsun alacağız' diye hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz" sözlerini sarf etmişti.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    8 GOLDE ADI VAR

    Bu sezon Ligue 1 temsilcisi Lyon'da çıktığı 21 karşılaşmada 7 kez ağları havalandıran Georges Mikautadze 1 defa da asist yapma başarısı gösterdi. 783 dakika sahada kaldı.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    MONTPELLIER MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU

    Takımının 16. haftada Montpellier'i ağırlayacağı kritik maç öncesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray hakkındaki soruya da yanıt verdi ve gündemini değerlendirdi.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    Gürcü oyuncu; "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım. Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    3.5 YIL DAHA KONTRATI VAR

    Kariyerinin büyük bir kısmını Fransa'da geçiren ve Ajax kariyerini kısa sürede noktaladıktan sonra Lyon tarafından bonservisi alınan Mikautadze, 3.5 yıl daha sözleşmeye sahip. Takımın da en değerli futbolcuları arasında bulunuyor.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    MIKAUTADZE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

    Lyon'da doğan ve şu an 24 yaşında olan Mikautadze kariyerinde FC Gerland, Lyon ve AS Saint-Priest alt yapılarında foma giydi. Metz tarfından keşfedildi ve A takıma yükselmeyi başardı. RFC Seraing tarafından 2 sene kiralandı. Dönüşünde gösterdiği katkıyla birlikte Ajax'a tansfer oldu ve bonservisine 16 milyon Euro ödendi. Metz 13 milyon Euro'ya geri aldığı eski oyuncusunu Lyon'a 18.5 milyon Euro'ya sattı.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    EURO 2024'ÜN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU

    Galatasaray'ın listesindeki yıldız golcü, yaz aylarında düzenlenen EURO 2024'te de adındna söz ettirdi. Milli takımımızla aynı grupta bulunan Gürcistan'ın en önemli hücum oyuncusu olmayı başardı ve ön plana çıktı.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

    ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

    Teknik dirketör Okan Buruk'un birçok oyuncuyu farklı mevkilerde oynatma zorunluluğunun ardından transferde birden çok pozisyonda görev yapabilen oyunculara bakılıyor.

    Georges Mikautadze de sol kanatın yanı sıra forvet ve 10 numarada oynayabiliyor.

    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

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