Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

8 GOLDE ADI VAR
Bu sezon Ligue 1 temsilcisi Lyon'da çıktığı 21 karşılaşmada 7 kez ağları havalandıran Georges Mikautadze 1 defa da asist yapma başarısı gösterdi. 783 dakika sahada kaldı.
MONTPELLIER MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU
Takımının 16. haftada Montpellier'i ağırlayacağı kritik maç öncesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray hakkındaki soruya da yanıt verdi ve gündemini değerlendirdi.
Gürcü oyuncu; "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım. Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." ifadelerini kullandı.
3.5 YIL DAHA KONTRATI VAR
Kariyerinin büyük bir kısmını Fransa'da geçiren ve Ajax kariyerini kısa sürede noktaladıktan sonra Lyon tarafından bonservisi alınan Mikautadze, 3.5 yıl daha sözleşmeye sahip. Takımın da en değerli futbolcuları arasında bulunuyor.
MIKAUTADZE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR
Lyon'da doğan ve şu an 24 yaşında olan Mikautadze kariyerinde FC Gerland, Lyon ve AS Saint-Priest alt yapılarında foma giydi. Metz tarfından keşfedildi ve A takıma yükselmeyi başardı. RFC Seraing tarafından 2 sene kiralandı. Dönüşünde gösterdiği katkıyla birlikte Ajax'a tansfer oldu ve bonservisine 16 milyon Euro ödendi. Metz 13 milyon Euro'ya geri aldığı eski oyuncusunu Lyon'a 18.5 milyon Euro'ya sattı.