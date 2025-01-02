Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?

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Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettren Galatasaray, aldığı sonuçlarla da zirveye oturdu ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 8 ouanlık önemli bir fark attı. Diğer yandan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ederken Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılı ekip adına sezon içerisindeki en kötü durumlarından biri Mauro Icardi ile yaşandı.Arjantinli golcü, Tottenham maçında sakatlandı. Sezonu kapattığı açıklanan Tangocu ülkesinde ameliyat oldu. Süre uzun olunca da yönetim golcü arayışlarına hız verdi.