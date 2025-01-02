Fenerbahçe’den 25 milyon Euro’luk stoper atağı! Transferde dev hamle

2027'YE KADAR KONTRATI VAR Performansıyla fark yaratan isimlerden biri olan Kevin Danso, bu sezon 12 maçta forma giydi. 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.

KEVIN DANSO KİMDİR? 19 Eylül 1998 tarihinde Avusturya'nın Voitsberg kentinde dünyaya gelen Kevin Danso, 26 yaşında. Futbol hayatına Central Milton Keynes'te başladı. Reading, Keynes Dons ve Augsburg alt yapılarında da oynadı.

Futbol dünyasına adını Southampton'a kiralanması sonrasında duyurdu. 4 milyon Euro bedelle kiralandıktan sonraki adresi bu kez Düsseldorf oldu. Alman temsilcisindeki performansı kendisine 5.50 milyon € bedelle Lens kapısını açtı. Avusturya Milli Takımı formasını 24 kez terletti.

8 yaşında futbola başlayan Kevin Denso, Avusturya'da yaşarken meşin yuvarlağa ilgi duymadı. İngiltere'ye geldikten sonra ise futbolun peşinden koşmaya karar verdi. Geçen birkaç ayın arından adeta tutku haline gelen bu sporu profesyonel olarak yapmak istedi. Her zaman sahada durmak ve topla oynamak için can atıyodu. Kendisinden büyüklerle oynamanın çok büyük fayda sağladığını ve bunun avantajını yaşadığını söylüyor.