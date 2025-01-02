Fenerbahçe’den 25 milyon Euro’luk stoper atağı! Transferde dev hamle

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de stoper takviyesine büyük önem veriliyor. Sarı lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun talepleri üzerine adeta Avrupa'ya çıkarma yapıldı ve birçok isimle görüşmeler yapılıyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de stoper takviyesine büyük önem veriliyor. Sarı lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun talepleri üzerine adeta Avrupa'ya çıkarma yapıldı ve birçok isimle görüşmeler yapılıyor.
HEDEF İMZA
Mario Hermoso'nun en üst sıralarda olduğu listenin ilk basamağıdna Kevin Danso yer alıyor. Avusturyalı stoper için kulübü Lens ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı ancak istenen noktaya henüz gelinemedi. Israrını ortaya koyan ve şartları zorlayan Fenerbahçe'de tek hedef masadan el sıkışarak kalkabilmek.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
TRT Spor'un haberine göre birçok takımı da peşinden koşturan deneyimli stoperin bir an önce transferinin bitirilmesi ve rakiplere çalım atılması hedefleniyor. Görüşmelere ara verilmeden devam ediliyor.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Performansıyla fark yaratan isimlerden biri olan Kevin Danso, bu sezon 12 maçta forma giydi. 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.
KEVIN DANSO KİMDİR?
19 Eylül 1998 tarihinde Avusturya'nın Voitsberg kentinde dünyaya gelen Kevin Danso, 26 yaşında. Futbol hayatına Central Milton Keynes'te başladı. Reading, Keynes Dons ve Augsburg alt yapılarında da oynadı.
Futbol dünyasına adını Southampton'a kiralanması sonrasında duyurdu. 4 milyon Euro bedelle kiralandıktan sonraki adresi bu kez Düsseldorf oldu. Alman temsilcisindeki performansı kendisine 5.50 milyon € bedelle Lens kapısını açtı. Avusturya Milli Takımı formasını 24 kez terletti.
8 yaşında futbola başlayan Kevin Denso, Avusturya'da yaşarken meşin yuvarlağa ilgi duymadı. İngiltere'ye geldikten sonra ise futbolun peşinden koşmaya karar verdi. Geçen birkaç ayın arından adeta tutku haline gelen bu sporu profesyonel olarak yapmak istedi. Her zaman sahada durmak ve topla oynamak için can atıyodu.
Kendisinden büyüklerle oynamanın çok büyük fayda sağladığını ve bunun avantajını yaşadığını söylüyor.
43 GOL ATTI
u8 takımı kariyerinde rakip filelere 43 gol bırakan Danso, futbola bu sayede tutunmayı başladı. Yenilmemeleri attığı goller iştahını her geçen gün daha da artırdı. Ancak sonrasında çok da iyi olmadığını düşündüğü bir karar verdi.
Eve bir hayli uzakta olan Reading'e gitmesi okulunun aksamasına neden oldu. Yıldız futbolcu "Oldukça uzun bir yolculuktu. O zamanlar okuldan hep erken çıkmak zorunda kalıyordum. Ama o zamanlar öncelik okuldu. Bu yüzden iki günde bir birkaç dersi kaçırmış olsaydım bu pek iyi olmazdı. Ailem ve ben Reading'i bırakıp Milton Keynes Dons'a gitmeye karar verdik. Böylece her zaman okulda kalabilirdim" diyor.
RAGBİ DE OYNADI
12 yaşında ragbi ile tanışan Danso, bu spordan da bir hayli keyif aldığını belirtiyor. Daha önce sevmediğini ancak oynadıktan sonra hayran kaldığını ifade ediyor. Hatta kendisine teklifler geldiğini ancak ağabeyinin "Futbol mu ragbi mi?" sorusunun ardından kararını verdiğini söylüyor.
HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İngiltere'nin ardından profesyonel olabilmek için Almanya'ya gitmesi gerektiğini düşünen yıldız stoperin yeni adresi Augsburg oldu. Verdiği röportajda; "Neyi başarmak istediğimi biliyordum ve hedefim aklımdaydı. Profesyonel olmam gerekiyordu. Aksi takdirde ailemi ve tüm arkadaşlarımı bir hiç uğruna terk etmiş olurdum. Başarının anahtarı buydu. O zaman tamamen okula ve futbola konsantre olabildim" diyor.