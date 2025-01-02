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Anderson Talisca'da sona doğru! Fenerbahçe'nin gözdesini kapıyorlar

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemini iyi değerlendirerek adını zirveye yazdırmak ve şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de gündemin en sıcak ismi Anderson Talisca. Brezilyalı yıldız konusunda her geçen gün daha da sıcak gelilşmeler yaşanıyor. Al-Nassr'ın, sambacı 10 numaranın alternatifini bulduğu bildirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 22:17 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 22:17
Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar

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    Bu sezon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de ara transferine büyük önem veriliyor. Teknik diketör Jose Mourinho'nun istekleri üzeirne yürütülen çalışmalarda imzaaya en yakın isim Anderson Talisca. Brezilyalı yıldız ile ilgili süreç hem Türkiye hem de Suudi Arabistan basını tarafından yakından takip ediliyor.

    Anderson Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AA)Anderson Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AA)

    PIOLI İSTEMİYOR

    Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca için Al-Nassr'ın hocası Stefano Pioli, öğrencisini takımda tutmaktan yana değil. Bunun için de gidişine onay verdi.

    En büyük sebebi 31 yaşındaki futbolcunun tek taraflı oyun oynaması.

    Anderson Talisca (İHA)Anderson Talisca (İHA)

    YÖNETİMLE DE TERS DÜŞTÜ

    Pioli'nin yanı sıra yönetim ile de arası olmayan Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transferi için kulüpte biriken maaşını almak istiyor. Ancak Riyad temsilcisi bu duruma yanaşmıyor. Kanarya ile birçok şartta anlaşılmasına rağmen bu konu sürecin uzamasını sağladı.

    Cristiano Ronaldo ve Anderson TaliscaCristiano Ronaldo ve Anderson Talisca

    86 GOLDE ADI VAR

    Beşiktaş sonrası gittiği Çin'den Suudi Arabistan'a transfer olan Anderson Talisca, şu ana kadar çıktığı 104 karşılaşmada ağları 76 kez havalandırdı. 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

    Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro ve kontratı 2026'da sona eriyor.

    Moise Kean (AFP)Moise Kean (AFP)

    YENİ TRANSFER BELLİ OLDU

    Anderson Talisca'nın ayrılığına hazırlanan Al-Nassr ise takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi yine bir dünya yıldızının daha peşine düştü. Eğer Talisca Fenerbahçe'ye imza atarsa sürece hız verilecek.

    Moise Kean (REUTERS)Moise Kean (REUTERS)

    Al-Nassr, Fiorentina forması giyen Kean Moise'yi listesine ekledi Fildişi asıllı İtalyan golcü bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 15 gol atıp 2 de asist yaptı ve 1659 dakika sahada kaldı.

    Kariyerinde Juventus, Verona, Everton ve PSG formaları da giyen yıldız futbolcunun imzası konusunda Talisca bekleniyor.

    İşte Moise Kean ile ilgili haber

    Moise Kean'in Al-Nassr'a transfer ihtimali geniş yankı uyandırdı (Suudi Arabistan basını)Moise Kean'in Al-Nassr'a transfer ihtimali geniş yankı uyandırdı (Suudi Arabistan basını)

    Seko Fofana (Getty Images)Seko Fofana (Getty Images)

    SEKO FOFANA DA AYRILDI

    Pro Lig temsilcisinin kadrosuna kattığı yıldızlarından biri olarak ön plana çıkan isimler arasında bulunan Seko Fofana, 20 milyon Euro karşılığında Rennes ile anlaştı ve Fransa'ya geri döndü.

    Moise Kean (AP)Moise Kean (AP)

    EKONOMİK OLARAK RAHATLAYACAK

    Şark-ul Awsat'ın haberine göre Moise Kean'i hedefleyen Al-Nassr, Seko Fofana'nın ardından Anderson Talisca'yı da göndermesi halinde bu transfere hız verecek. Oluşacak bütçe ile birlikte Suudi temsilcisinin kapısı çalınacak.

    Cristiano Ronaldo yeni takımında istediği başarıları elde edemedi (AFP)Cristiano Ronaldo yeni takımında istediği başarıları elde edemedi (AFP)

    ZİRVENİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

    Pro Lig'in en iddialı takımlarından biri olmasına rağmen bu sezon beklentilerin çok altında kalan Al-Nassr, 13 karşılaşmada 25 puan toplayarak 4. sırda yer aldı. Lider Al-Ittihad'ın 11 puan gerisinde olan Riyad ekibinde transfer dönemi çok kritik bür süreç olarak değerlendiriliyor.

    Youssef En-Nesyri (İHA)Youssef En-Nesyri (İHA)

    YOUSSEF EN-NESYRI'NİN DE ADI GEÇİYOR

    Fenerbahçe'nin istediği Talisca'nın ardından gündeme Youssef En-Nesyri ile ilgili iddialar da bomba gibi düşmüştü. Faslı yıldızı istediği iddia edilen Arap devi için Kanarya'nın kapıyı çok yüksekten açtığı belirtiliyor. Rekor denilebilecek bir bonservisle de sürecin tamamlanabileceği Suudi Arabistan basınında yer aldı.

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