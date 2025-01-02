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Bu sezon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de ara transferine büyük önem veriliyor. Teknik diketör Jose Mourinho'nun istekleri üzeirne yürütülen çalışmalarda imzaaya en yakın isim Anderson Talisca. Brezilyalı yıldız ile ilgili süreç hem Türkiye hem de Suudi Arabistan basını tarafından yakından takip ediliyor.

Anderson Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AA) PIOLI İSTEMİYOR Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca için Al-Nassr'ın hocası Stefano Pioli, öğrencisini takımda tutmaktan yana değil. Bunun için de gidişine onay verdi. En büyük sebebi 31 yaşındaki futbolcunun tek taraflı oyun oynaması.