Moise Kean (AP)
EKONOMİK OLARAK RAHATLAYACAK
Şark-ul Awsat'ın haberine göre Moise Kean'i hedefleyen Al-Nassr, Seko Fofana'nın ardından Anderson Talisca'yı da göndermesi halinde bu transfere hız verecek. Oluşacak bütçe ile birlikte Suudi temsilcisinin kapısı çalınacak.
Cristiano Ronaldo yeni takımında istediği başarıları elde edemedi (AFP)
ZİRVENİN ÇOK UZAĞINDA KALDI
Pro Lig'in en iddialı takımlarından biri olmasına rağmen bu sezon beklentilerin çok altında kalan Al-Nassr, 13 karşılaşmada 25 puan toplayarak 4. sırda yer aldı. Lider Al-Ittihad'ın 11 puan gerisinde olan Riyad ekibinde transfer dönemi çok kritik bür süreç olarak değerlendiriliyor.
Youssef En-Nesyri (İHA)
YOUSSEF EN-NESYRI'NİN DE ADI GEÇİYOR
Fenerbahçe'nin istediği Talisca'nın ardından gündeme Youssef En-Nesyri ile ilgili iddialar da bomba gibi düşmüştü. Faslı yıldızı istediği iddia edilen Arap devi için Kanarya'nın kapıyı çok yüksekten açtığı belirtiliyor. Rekor denilebilecek bir bonservisle de sürecin tamamlanabileceği Suudi Arabistan basınında yer aldı.