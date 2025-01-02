Sarı kırmızılı ekibin kalesini 2011'den bu yana koruyan ve birçok başarıya imza atan Fernando Muslera 'nın kontratı bu yaz sona eriyor. Artık kariyerinin de son adımlarında bulunan 38 yaşındaki başarılı eldiven için birçok iddia ortaya atılıyor.

Kulüp tarihinin en çok forma giyen yabancısı olarak 530 karşılaşmada yer alan Fernando Muslera için Güney Amerika devlerinin ilgisinden bahsediliyor. Özellikle Boca Juniors'un Sergio Romero'nun performansından memnun kalmadığı ve yıldız kaleciyi istediği öne sürüldü.

Muslera ile ilgili iddiaların bir kanadı da Uruguay'da. Montevideo ekibi Wanderers'tan yetiştikten sonra Nacional forması giyen ve 2017'de Lazio'ya transfer olan Muslera'nın ülkesine Penarol forması ile döneceğinden bahsediliyor.

Berke Özer (AA)

ALTERNATİFLER HAZIRLANIYOR

Efsane kalecisinin durumu ile ilgili olarak her ihtimali düşünen Galatasaray'da gündeme Berke Özer geldi. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Eyüpspor kalesine adeta ağ ören genç kaleci, milli takıma da seçildi.

Bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 16 gol yiyerek 1. Lig'den yeni yükselen bir takımın kalecisi olarak harika bir istatistik elde etti.