Milyonlarca taraftarına 25. şampiyonluğu yaşatmak adına yola çıkan ve yine zirvede yer almak isteyen Galatasaray, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemini çok verimi geçirerek rakiplerine daha fazla fark atıp ipi göğüslemeyi hedefliyor.
Milyonlarca taraftarına 25. şampiyonluğu yaşatmak adına yola çıkan ve yine zirvede yer almak isteyen Galatasaray, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemini çok verimi geçirerek rakiplerine daha fazla fark atıp ipi göğüslemeyi hedefliyor.
YOLCULAR BELİRLENDİ
Birbirinden önemli futbolcuların bulunduğu geniş listede çok sayıda isimle görüşen teknik heyet ve yönetimin ilk hedefi ise verim sağlamayan ve mutsuz oyuncularla yollarını ayırmak. Bu konu özellikle kontenjan alanında büyük rahatlık sağlayacak.
Listedeki oyuncular ise Yusuf Demir, Hakim Ziyech ve teklif gelmesi halinde Victor Nelsson.
BERKE ÖZER BOMBASI
Fernando Muslera'nın durumunu henüz netleştirmemesi Galatasaray'ı farklı arayışlara itti. Uruguaylı file bekçisinin kararını vermemesi ve ülkesine döneceği yönündeki haberlerin ardından flaş bir hamle geldi.
Sports Digitale'in haberine göre Cimbom, Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı.
TRANSFERİN GÖZDESİ
Sarı kırmızılı ekibin kalesini 2011'den bu yana koruyan ve birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın kontratı bu yaz sona eriyor. Artık kariyerinin de son adımlarında bulunan 38 yaşındaki başarılı eldiven için birçok iddia ortaya atılıyor.
BOCA'NIN HEDEFİ MUSLERA
Kulüp tarihinin en çok forma giyen yabancısı olarak 530 karşılaşmada yer alan Fernando Muslera için Güney Amerika devlerinin ilgisinden bahsediliyor. Özellikle Boca Juniors'un Sergio Romero'nun performansından memnun kalmadığı ve yıldız kaleciyi istediği öne sürüldü.
PENAROL'A MI İMZA ATACAK?
Muslera ile ilgili iddiaların bir kanadı da Uruguay'da. Montevideo ekibi Wanderers'tan yetiştikten sonra Nacional forması giyen ve 2017'de Lazio'ya transfer olan Muslera'nın ülkesine Penarol forması ile döneceğinden bahsediliyor.
ALTERNATİFLER HAZIRLANIYOR
Efsane kalecisinin durumu ile ilgili olarak her ihtimali düşünen Galatasaray'da gündeme Berke Özer geldi. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Eyüpspor kalesine adeta ağ ören genç kaleci, milli takıma da seçildi.
Bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 16 gol yiyerek 1. Lig'den yeni yükselen bir takımın kalecisi olarak harika bir istatistik elde etti.
DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
24 yaşındaki kaleci, büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamış ve Westerlo'ya kiralanmıştı. 2022'de ise Portimonense'ye imza atmıştı. Ancak yine işler istediği gibi gitmedi. Eyüpspor, 1. Lig'de iken bonservisini alıp Süper Lig'deki Ümraniyespor'a kiraladı. Geri dönen Berke, herkesi kendine hayran bıraktı. Değeri ise 3.5 milyon Euro'ya yükseldi. Kontratı bu sezon sonunda bitiyor.