Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

AMORIM DUYURDU Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim de anlaşmayı açıkladı. Amorim; "Opsiyonumuzu devreye sokacağız, Harry'ye çok ihtiyacımız var. Bir lider olarak kendini geliştirmesi gerekiyor çünkü sahada liderlere açız" ifadelerini kullandı.

BU SEZON MAGUIRE 2019'da Leicester'dan 87 milyon Euro bonservis karşılığında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire, zaman zaman yaptığı hatalarla İngiliz medyası ve United'lı taraftarlar tarafından topa tutulmuştu. Bu sezon ise çıktığı 16 maçta 1 gol attı. 970 dakika sahada kaldı.

AYRILIKLAR BEKLENİYOR Bu sezon aldığı sonuçlarla kötü bir dönemden geçen Manchester United'da Harry Maguire'nin kontratının uzatılması çok fazla gündemde değildi. Ancak Amorim'in talebi üzerine imzalar atıldı. Diğer yandan takımda performansı bakımından soru işaretleri bulunan ve istenen seviyeye ulaşamayan futbolcularla yollar ayrılacak.

SKRINIAR LİSTE BAŞI Galatasaray'ın stoper transferi gündemindeki ilk isim ise Milan Skriniar. Slovak yıldız için PSG'li yöneticilerle görüşmeler devam ediyor. Satın alma opsiyonuyla kirlaanacak olan deneyimli stoperin Juventus'u reddettiği öne sürüldü.