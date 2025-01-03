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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

Trendyol Süper Lig'in iki dev ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemine çok az bir süre kala birbirinden önemli isimler üzerinde çalışıyor. 13 Ocak'ta başlayacak dönemle birlikte istediği futbolculara imza attırabilecek olan iki ezeli rakibin listesindeki bir futbolcu hakkında flaş gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu imzayı attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 18:29 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 18:42
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan ve ikinci devrede elde edeceği puanlarla şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlığı herkesi şoke etmişti. Ardından Beceao'nun da sezonu kapatması tüm hesapların değişmesine neden oldu.

    Kanarya ilk sırasına stoper takviyesini aldı. Gündemde çok sayıda yıldız futbolcu yer alıyor.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    Glatasaray'da ise Victor Nelsson'un takımdan ayrılması bekleniyor. Davinson Sanchez'in yanına kariyerli bir isim almak isteyen Cimbom'un da alternatif listesi bir hayli kabarık.

    Ancak iki ezeli rakibin istediği yıldız futbolcu imzayı attı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    MAGUIRE İMZAYI ATTI

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Harry Maguire, İngiliz temsilcisi ile olan sözleşmesini uzattı. İngiliz yıldız, sene sonu tamamlanacak kontratında yer alan opsiyonunu kullanılması nedeniyle bir sezon daha Kırmızı Şeytanlar'ın formasını terletecek.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    AMORIM DUYURDU

    Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim de anlaşmayı açıkladı. Amorim; "Opsiyonumuzu devreye sokacağız, Harry'ye çok ihtiyacımız var. Bir lider olarak kendini geliştirmesi gerekiyor çünkü sahada liderlere açız" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    BU SEZON MAGUIRE

    2019'da Leicester'dan 87 milyon Euro bonservis karşılığında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire, zaman zaman yaptığı hatalarla İngiliz medyası ve United'lı taraftarlar tarafından topa tutulmuştu.

    Bu sezon ise çıktığı 16 maçta 1 gol attı. 970 dakika sahada kaldı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    AYRILIKLAR BEKLENİYOR

    Bu sezon aldığı sonuçlarla kötü bir dönemden geçen Manchester United'da Harry Maguire'nin kontratının uzatılması çok fazla gündemde değildi. Ancak Amorim'in talebi üzerine imzalar atıldı. Diğer yandan takımda performansı bakımından soru işaretleri bulunan ve istenen seviyeye ulaşamayan futbolcularla yollar ayrılacak.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    SKRINIAR LİSTE BAŞI

    Galatasaray'ın stoper transferi gündemindeki ilk isim ise Milan Skriniar. Slovak yıldız için PSG'li yöneticilerle görüşmeler devam ediyor. Satın alma opsiyonuyla kirlaanacak olan deneyimli stoperin Juventus'u reddettiği öne sürüldü.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    DANSO SÜPRİZİ

    Fenerbahçe de yüksekten uçuyor. Kanarya, Lens'te forma giyen Kevin Denso için girişimlere başladı ve önemli bir mesafe kat etti. İngilere'de bulunan talipleri en büyük engel.

    Yıldız futbolcunun en büyük hayalinin İngiltere'de oynamak olduğu biliniyor.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    HERMOSO HAZIR KITA

    Fenerbahçe'nin listesindeki Mario Hermoso ise Roma'dan ayrulmak için adeta gün sayıyor. Jose Mourinho ile çalışacak olması İspanyol stoperi heyecanlandırıyor.

    Roma ile anlaşma sağlanabilirse imzalar atılacak.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

    OMAR FAYED SÜRPRİZİ

    Yeni Asır'ın haberine göre ise yönetim, stoper takviyesinde istediği sonucu alamazsa Omar Fayed'i Belçika'dan getirecek. Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Berschoot'a kiralanan Mısırlı futbılcu da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemedi.

    Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

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