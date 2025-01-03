Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu imzayı attı! İşte açıklama

Bu sezon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan ve ikinci devrede elde edeceği puanlarla şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlığı herkesi şoke etmişti. Ardından Beceao'nun da sezonu kapatması tüm hesapların değişmesine neden oldu.
Kanarya ilk sırasına stoper takviyesini aldı. Gündemde çok sayıda yıldız futbolcu yer alıyor.
Glatasaray'da ise Victor Nelsson'un takımdan ayrılması bekleniyor. Davinson Sanchez'in yanına kariyerli bir isim almak isteyen Cimbom'un da alternatif listesi bir hayli kabarık.
Ancak iki ezeli rakibin istediği yıldız futbolcu imzayı attı.
MAGUIRE İMZAYI ATTI
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Harry Maguire, İngiliz temsilcisi ile olan sözleşmesini uzattı. İngiliz yıldız, sene sonu tamamlanacak kontratında yer alan opsiyonunu kullanılması nedeniyle bir sezon daha Kırmızı Şeytanlar'ın formasını terletecek.