Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe bitiriyor

GALATASARAY DA İSTEDİ Sezon başında Victor Nelsson ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, olası satışın ardından Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem başarılı olunamamıştı.

GALATASARAY DA İSTEDİ Sezon başında Victor Nelsson ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, olası satışın ardından Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem başarılı olunamamıştı.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan Mario Hermoso, bugüne kadar 13 karşılaşmaya çıktı ve 622 dakika shaada kaldı. Bir süre sakatlık de yaşadı. Son dönemde formasından uzak kalmaya başladı. Bu nedenle de oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE'YE YAKIN Ligin ikinci yarısında şampiyonluk elde etmek isteyen Fenerbahçe'nin savunmadaki hamlesi Mario Hermoso oldu. Yapılan görüşmelerde anlaşmaya çok yakın olunduğu ve imzaların kısa sürede atılabileceği ifade edildi.

Haberde Mario Hermoso'nun her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yaklaştığı ve teklifi kabul etmek adına hazır olduğu ifade edildi. Diğer yandan Jose Mourinho ile çalışacağına da vurgu yapıldı.