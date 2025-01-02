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Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe bitiriyor

Trendyol Süper Lig'de uzun süedir şampiyon olamayan Fenerbahçe, özlemini dindirmek için transfere büyük önem veriyor. Sarı lacivertli ekipte Galatasaray'ı geçerek mutlu sona ulaşma konusunda büyük bir inanç hakim. Bunun için de 13 Ocak'taki ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Savunmada Becao'nun uzun süreli sakatlığı nedeniyle açık vermek istemeyen teknik direktör Jose Mourinho için hazır kıta olan yıldız futbolcu ile daha önce Galatasaray da ilgilenmişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:47 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:06
Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe bitiriyor

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    Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe'de ara transfer için hazırlıklar devam ediyor. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho yine dümende ve her şey kendisinin isteği üzerine yapılıyor.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

    Becao'nun yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, hesapları altüst etmişti. Bu nedenle önceliğini stopere veren Kanarya'da gündemin en sıcak ismi Mario Hermoso. Yıldız futbolcunun imza atabilmesi adına tüm şartlar zorlanıyor.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

    SEZON BAŞINDA TRANSFER OLDU

    2019'da Espanyol'dan geldiği Atletico Madrid ile 2024 yılında yollarını ayıran Mario Hermoso, birçok talibinin ardından kararını İtalya'nın başkent temsilcisinden yana kullanmıştı. İspanyol savunmacıya İngiltere, İspanya ve Suudi Arabistan'dan büyük ilgi vardı.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

    GALATASARAY DA İSTEDİ

    Sezon başında Victor Nelsson ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, olası satışın ardından Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem başarılı olunamamıştı.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

    GALATASARAY DA İSTEDİ

    Sezon başında Victor Nelsson ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, olası satışın ardından Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem başarılı olunamamıştı.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

    İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

    Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan Mario Hermoso, bugüne kadar 13 karşılaşmaya çıktı ve 622 dakika shaada kaldı. Bir süre sakatlık de yaşadı. Son dönemde formasından uzak kalmaya başladı. Bu nedenle de oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

    FENERBAHÇE'YE YAKIN

    Ligin ikinci yarısında şampiyonluk elde etmek isteyen Fenerbahçe'nin savunmadaki hamlesi Mario Hermoso oldu. Yapılan görüşmelerde anlaşmaya çok yakın olunduğu ve imzaların kısa sürede atılabileceği ifade edildi.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

    Haberde Mario Hermoso'nun her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yaklaştığı ve teklifi kabul etmek adına hazır olduğu ifade edildi. Diğer yandan Jose Mourinho ile çalışacağına da vurgu yapıldı.

    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

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