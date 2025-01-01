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Trabzonspor'u rahatlatan ödeme! Vergi borcu da yapılandırıldı

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında yükselişe geçmek isteyen Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan, 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir ödeme yapmak durumunda olduklarını açıklamıştı. Bu ödemenin büyük bir kısmı yapıldı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:26 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:26
Trabzonspor’u rahatlatan ödeme! Vergi borcu da yapılandırıldı

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    Ekonomik alanda önemli adımlar atan Trabzonspor, 30 milyon Euro'ya yaklaşan tutarın büyük bölümünü ödedi. Türk lirası bazında 1 milyon TL'yi aşan borçların önemli bi bölümü UEFA'da bulunan ve kapatılması gerekli olan 8 dosya, bonservis bedelleri ve futbolculara ödendi.

    VERGİ BORCUNA YAPILANDIRMA

    Ödediği borçlar ve kapattığı dosyaların ardından borçsuzluk yazısını da alan Fırtına, 2 milyar TL'nin üzerindeki vergi borcunda da yapılandırmaya giderek kasasını rahatlattı. Ayrıca ilk taksit olan 21 milyon Lira ödenmiş oldu.

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