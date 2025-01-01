Trabzonspor’u rahatlatan ödeme! Vergi borcu da yapılandırıldı

Ekonomik alanda önemli adımlar atan Trabzonspor, 30 milyon Euro'ya yaklaşan tutarın büyük bölümünü ödedi. Türk lirası bazında 1 milyon TL'yi aşan borçların önemli bi bölümü UEFA'da bulunan ve kapatılması gerekli olan 8 dosya, bonservis bedelleri ve futbolculara ödendi.

VERGİ BORCUNA YAPILANDIRMA

Ödediği borçlar ve kapattığı dosyaların ardından borçsuzluk yazısını da alan Fırtına, 2 milyar TL'nin üzerindeki vergi borcunda da yapılandırmaya giderek kasasını rahatlattı. Ayrıca ilk taksit olan 21 milyon Lira ödenmiş oldu.