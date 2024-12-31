Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Onu hemen satın"

15 MAÇ KAÇIRDI Bordo mavililerin transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz bu sezon 15 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu durum da İskoç devinde zaman zaman sorgulandı. Rıdvan'ın sık sık sakatlanması üzerine eleştiriler yöneltildi. Genç futbolcu geçen sezon da 14 karşılaşmada oynayamamıştı. 2022-2023 sezonunda ise hem kulübü hem de milli takımda 24 mücadeleye çıkamadı.

TRANSFER İÇİN FLAŞ SÖZLER: HEMEN SATIN The Go Football Show Podcast'inde konuşan Celtic'in eski futbolcusu Andy Walker, Rengers'in satış fırsatını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Walker; "Bu sabah Türkiye'de Trabzonspor'un Rıdvan Yılmaz konusunda Rangers ile temas halinde olduğunu okudum. Bunda bir gerçeklik payı varsa ve Rangers bu genç adamdan para kazanabilecekse, onu hemen satın. Onu satarsan, parayı kazanırsın ve çok daha ucuz oyuncular alabilirsin" ifadelerini kullandı.

HOCASININ GÖZÜNE GİRDİ Rıdvan Yılmaz son dönemde hocasının gözüne girmeyi başardı. Philippe Clement, oyuncusuna bir süredir övgü dolu ifadeler kullanarak korumacı bir tavır sergiledi. Rıdvan'ın zaman zaman sol kanatta da görev almasıyla çok yönlülüğünden de bahsetti.

İLK TEMAS OLUMSUZ Rangers News'in hbaerine göre Trabzonspor'un 3.5 milyon Sterlin bonservis bedeli ve çeşitli bonuslar üzerinden sunduğu teklife olumlu yanıt çıkmadı. Rangers'in kar elde edebileceği seviyedeki bir öneriye sıcak bakacağı ifade edildi.