Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Onu hemen satın"

Bu sezon yaptığı 13 transfere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 13. tamamladı. Şenol Güneş ile ikinci yarıda toparlanmak ve üst sıralara yükselmek isteyen Fırtına'nın listesindeki isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz.
AYRILIĞA GÖRE ŞEKİLLENECEK
Trabzonspor'da sol bek pozisyonunun 1 numarası olarak görülen Eren Elmalı, zaman zaman istikrarsızlığıyla eleştirilerin hedefi haline geliyor. Diğer yandan Borna Barisic'in çok az süre alması ve maliyeti nedeniyle yolların ayrılması gündemde. Bu bölgeye takviye yapmayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, ayrılık yaşanması halinde 23 yaşındaki futbolcuya imza attırılmak isteniyor.
1 ASİSTİ VAR
Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a 4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsızlık nedeniyle zaman zaman forma şansı bulmakta zorlandı. Zira bazen Borna Barisic'in de gerisinde kaldı. Milli futbolcu bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 1 asist yapabildi.