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Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Onu hemen satın"

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında seri galibiyetlerle üst sıralara yükselmek isteyen Trabzonspor'da birçok isim transfer gündeminde bulunuyor. Bordo mavililer bir yandan eksik bölgelerini tamamlamak isterken diğer yandan alternatiflerini de oluşturmaya çalışıyor. Listedeki yıldızlardan biri de Rıdvan Yılmaz. Rangers'ta forma giyen milli futbolcunun hakkında flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 21:39 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 21:45
Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

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    Bu sezon yaptığı 13 transfere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 13. tamamladı. Şenol Güneş ile ikinci yarıda toparlanmak ve üst sıralara yükselmek isteyen Fırtına'nın listesindeki isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

    AYRILIĞA GÖRE ŞEKİLLENECEK

    Trabzonspor'da sol bek pozisyonunun 1 numarası olarak görülen Eren Elmalı, zaman zaman istikrarsızlığıyla eleştirilerin hedefi haline geliyor. Diğer yandan Borna Barisic'in çok az süre alması ve maliyeti nedeniyle yolların ayrılması gündemde. Bu bölgeye takviye yapmayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, ayrılık yaşanması halinde 23 yaşındaki futbolcuya imza attırılmak isteniyor.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

    1 ASİSTİ VAR

    Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a 4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsızlık nedeniyle zaman zaman forma şansı bulmakta zorlandı. Zira bazen Borna Barisic'in de gerisinde kaldı. Milli futbolcu bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 1 asist yapabildi.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

    15 MAÇ KAÇIRDI

    Bordo mavililerin transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz bu sezon 15 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu durum da İskoç devinde zaman zaman sorgulandı. Rıdvan'ın sık sık sakatlanması üzerine eleştiriler yöneltildi. Genç futbolcu geçen sezon da 14 karşılaşmada oynayamamıştı. 2022-2023 sezonunda ise hem kulübü hem de milli takımda 24 mücadeleye çıkamadı.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

    TRANSFER İÇİN FLAŞ SÖZLER: HEMEN SATIN

    The Go Football Show Podcast'inde konuşan Celtic'in eski futbolcusu Andy Walker, Rengers'in satış fırsatını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

    Walker; "Bu sabah Türkiye'de Trabzonspor'un Rıdvan Yılmaz konusunda Rangers ile temas halinde olduğunu okudum. Bunda bir gerçeklik payı varsa ve Rangers bu genç adamdan para kazanabilecekse, onu hemen satın. Onu satarsan, parayı kazanırsın ve çok daha ucuz oyuncular alabilirsin" ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

    HOCASININ GÖZÜNE GİRDİ

    Rıdvan Yılmaz son dönemde hocasının gözüne girmeyi başardı. Philippe Clement, oyuncusuna bir süredir övgü dolu ifadeler kullanarak korumacı bir tavır sergiledi. Rıdvan'ın zaman zaman sol kanatta da görev almasıyla çok yönlülüğünden de bahsetti.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

    İLK TEMAS OLUMSUZ

    Rangers News'in hbaerine göre Trabzonspor'un 3.5 milyon Sterlin bonservis bedeli ve çeşitli bonuslar üzerinden sunduğu teklife olumlu yanıt çıkmadı. Rangers'in kar elde edebileceği seviyedeki bir öneriye sıcak bakacağı ifade edildi.

    Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! Onu hemen satın

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