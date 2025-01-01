Topçular hata yapmadı! Brentford Arsenal 1-3 MAÇ SONUCU

Lider Liverpool'un takipçilerinden biri olan Arsenal, Premier Lig'de Brentford ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı Londra temsilcisi sahadan 3 -1'lik galibiyetle ayrıldı.
Lider Liverpool'un takipçilerinden biri olan Arsenal, Premier Lig'de Brentford ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı Londra temsilcisi sahadan 3 -1'lik galibiyetle ayrıldı.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini Bryan Mbeumo açtı. Ev sahibi ekibe eşitliği 29'da Gabriel Jesus getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci devede 50'de Mikel Merino ve 53'te Gabriel Martinelli sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve mücadele -31 sona erdi.
Arsenal bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken Brentford 24'te kaldı.
Topçular bir sonraki maçında Brighton'a konuk olacak. Brentford ise Southampton deplasmanına gidecek.