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Topçular hata yapmadı! Brentford Arsenal 1-3 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Brentford'a konuk olan Arsenal, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Londra temsilcisini 3 puana götüren golleri Gabriel Jesus, Mikel Merino ve Gabriel Martinelli kaydetti.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:34 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 22:34
Topçular hata yapmadı! Brentford Arsenal 1-3 MAÇ SONUCU

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    Lider Liverpool'un takipçilerinden biri olan Arsenal, Premier Lig'de Brentford ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı Londra temsilcisi sahadan 3 -1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Arsenal deplasmanda kazandı (AFP)Arsenal deplasmanda kazandı (AFP)

    Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini Bryan Mbeumo açtı. Ev sahibi ekibe eşitliği 29'da Gabriel Jesus getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci devede 50'de Mikel Merino ve 53'te Gabriel Martinelli sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve mücadele -31 sona erdi.

    Arsenal bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken Brentford 24'te kaldı.

    Topçular bir sonraki maçında Brighton'a konuk olacak. Brentford ise Southampton deplasmanına gidecek.