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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Beşiktaş'ın Rizespor deplasmanındaki zorlu randevuyu Ozan Ergün, Galatasaray Göztepe karşılaşmasını Alper Akarsu, Samsunspor - Trabzonspor mücadelesini Mehmet Türkmen ve Fenerbahçe - Hatayspor randevusunu Oğuzhan Çakır yönetecek.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:01
Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

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    Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Zorbay Küçük (AA)Zorbay Küçük (AA)

    İşte karşılaşmalar ve düdük çalacak isimler...

    Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
    Alanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
    Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar
    Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
    Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
    Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
    Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
    Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol
    Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

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