Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte karşılaşmalar ve düdük çalacak isimler...
Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
Alanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar
Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol
Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır