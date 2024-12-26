Milan Skriniar'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor (Takvim Foto Arşiv)
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Geçen sezon 2250 dakika formasını giydiği Paris temsilcisiyle istediği süreyi alamayan 29 yaşındaki stoper sadece 5 maça çıkabildi. Marquinhos ve Pacho'ya formasını kaptıran yıldız futbolcu, artık ayrılık konusunu düşünmeye başladı.
Milan Skriniar için Juventus'un da adı geçiyor (Takvim Foto Arşiv)
ARACI OLACAKLAR
Milan Skriniar'ın transferinde kadroda bulunan yıldızlar da referans sağlayacak. Özellikle aynı takımdan gelen Mauro Icardi'ni yanı sıra yine İtalya kariyeri bulunan futbolcular, Slovak savunmacı için koz olacak.
Milan Skriniar daha önce Inter forması da giydi (Takvim Foto Arşiv)
GALATASARAY'A EVET DEDİ!
İtalyan medyasına göre ise Milan Skriniar, Galatasaray'a evet dedi ve teklifi kabul etti. TuttoJuve'nin haberine göre Ligue 1'de geleceği olmadığını anlayan ve süresi neredeyse sıfıra yaklşan tecrübeli futbolcunun sahada yer akabilmesi için kulüp değiştirmek zorunda olduğu aktarıldı. Ayrıca kendisine yapılan teklifi de kabul ettiği ifade edildi.
Juventus için ise oyuncunun imkansız durumda olduğu ifade edildi. Skriniar'ın adı Torino temsilcisi ile de anılıyordu.
İşte o haber
Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği öne sürüldü (Tutto Juve)
Milan Skriniar hem 3'lü hem de 4'lü savunma oynayabilmesi nedeniyle ön planda (Takvim Foto Arşiv)
KUPA AVCISI
2023-2024 sezonunda PSG'ye imza atan Skriniar, kariyerinde 1 Fransa Kupası, 1 Slovakya ligi, 1 Slovakya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Fransa Kupası, 1 Fransa Ligue 1 ve 1 İtalya Serie A şampiyonluğu kazandı. Ayrıca ülkesinde 4 kez üst üste yılın futbolcusu seçildi.
Victor Nelsson (AA)
NELSSON'UN TRANSFERİ BEKLENİYOR
Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve Okan Buruk ile de arasında soğukluk ouşan Victor Nelsson'un Ocak ayında takımdan ayrılması neredeyse kesin gibi. Danimarkalı futbolcunun satışı halinde Skriniar'ın imza atması adına temaslar hızlandırılacak.