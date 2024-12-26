Milan Skriniar 'ın transferinde kadroda bulunan yıldızlar da referans sağlayacak. Özellikle aynı takımdan gelen Mauro Icardi'ni yanı sıra yine İtalya kariyeri bulunan futbolcular, Slovak savunmacı için koz olacak.

Milan Skriniar daha önce Inter forması da giydi (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY'A EVET DEDİ!

İtalyan medyasına göre ise Milan Skriniar, Galatasaray'a evet dedi ve teklifi kabul etti. TuttoJuve'nin haberine göre Ligue 1'de geleceği olmadığını anlayan ve süresi neredeyse sıfıra yaklşan tecrübeli futbolcunun sahada yer akabilmesi için kulüp değiştirmek zorunda olduğu aktarıldı. Ayrıca kendisine yapılan teklifi de kabul ettiği ifade edildi.

Juventus için ise oyuncunun imkansız durumda olduğu ifade edildi. Skriniar'ın adı Torino temsilcisi ile de anılıyordu.

İşte o haber

Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği öne sürüldü (Tutto Juve)