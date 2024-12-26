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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 13 Ocak'ta başlayacak ara dönem için yoğun mesai harcarken gündemde birçok isim yer alıyor. Onlardan biri için müjde gibi haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:55
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon mücüadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşarak 25. yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da ilk gündem transfer. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla rakiplerine gözdağı veren Cimbom, kadrosunu daha da güçlendirmek amacında.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

    Sarı kırmızılı ekipte ilk hamle hücum hattına gelecek. Takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in ayrılmasıyla birlikte oluşacak kontenjan boşluğuna takviye yapılacak. Özellikle Mauro Icardi'nin yerine kimin geleceği şimdiden herkesi meraklandırıyor.

    Diğer yandan savunma için de ayrı bir plan var. Buraya da yine bir dünya yıldızı alınması planlanıyor.

    Milan Skriniar (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar (Takvim Foto Arşiv)

    HEDEF SKRINIAR

    Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk isteyen Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırması halinde stoper tandemine çok önemli bir ismi getirmeye planlıyor.

    Kariyerinde Sampdori ve Inter formaları giydikten sonra geçen sezon PSG'nin yolunu tutan Milan Skriniar ilk sırada bulunuyor.

    Milan Skriniar'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor (Takvim Foto Arşiv)

    AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

    Geçen sezon 2250 dakika formasını giydiği Paris temsilcisiyle istediği süreyi alamayan 29 yaşındaki stoper sadece 5 maça çıkabildi. Marquinhos ve Pacho'ya formasını kaptıran yıldız futbolcu, artık ayrılık konusunu düşünmeye başladı.

    Milan Skriniar için Juventus'un da adı geçiyor (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar için Juventus'un da adı geçiyor (Takvim Foto Arşiv)

    ARACI OLACAKLAR

    Milan Skriniar'ın transferinde kadroda bulunan yıldızlar da referans sağlayacak. Özellikle aynı takımdan gelen Mauro Icardi'ni yanı sıra yine İtalya kariyeri bulunan futbolcular, Slovak savunmacı için koz olacak.

    Milan Skriniar daha önce Inter forması da giydi (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar daha önce Inter forması da giydi (Takvim Foto Arşiv)

    GALATASARAY'A EVET DEDİ!

    İtalyan medyasına göre ise Milan Skriniar, Galatasaray'a evet dedi ve teklifi kabul etti. TuttoJuve'nin haberine göre Ligue 1'de geleceği olmadığını anlayan ve süresi neredeyse sıfıra yaklşan tecrübeli futbolcunun sahada yer akabilmesi için kulüp değiştirmek zorunda olduğu aktarıldı. Ayrıca kendisine yapılan teklifi de kabul ettiği ifade edildi.

    Juventus için ise oyuncunun imkansız durumda olduğu ifade edildi. Skriniar'ın adı Torino temsilcisi ile de anılıyordu.

    İşte o haber

    Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği öne sürüldü (Tutto Juve)Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği öne sürüldü (Tutto Juve)

    Milan Skriniar hem 3'lü hem de 4'lü savunma oynayabilmesi nedeniyle ön planda (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar hem 3'lü hem de 4'lü savunma oynayabilmesi nedeniyle ön planda (Takvim Foto Arşiv)

    KUPA AVCISI

    2023-2024 sezonunda PSG'ye imza atan Skriniar, kariyerinde 1 Fransa Kupası, 1 Slovakya ligi, 1 Slovakya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Fransa Kupası, 1 Fransa Ligue 1 ve 1 İtalya Serie A şampiyonluğu kazandı. Ayrıca ülkesinde 4 kez üst üste yılın futbolcusu seçildi.

    Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

    NELSSON'UN TRANSFERİ BEKLENİYOR

    Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve Okan Buruk ile de arasında soğukluk ouşan Victor Nelsson'un Ocak ayında takımdan ayrılması neredeyse kesin gibi. Danimarkalı futbolcunun satışı halinde Skriniar'ın imza atması adına temaslar hızlandırılacak.

    Victor NelssonVictor Nelsson

    TALİPLERİ VAR

    Sevilla'dan gelen teklife rağmen Marcao'nun gönderildiği dönemde satılmayan Victor Nelsson için yine birçok takım devede. 26 yaşındaki stoperden çok daha az kar elde edilerek gönderilmesi bekleniyor.

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