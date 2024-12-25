Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye veda! Yeni adresini açıkladılar

OSIMHEN'E AŞIK OLDULAR Haberde Victor Osimhen'in transferi ile birlikte sarı kırmızılıların yanı sıra Türk futbolseverlerin Nijeryalı yıldıza büyük ilgi gösterdiği ve aşık olduğu ifade edilerek; "81 veya 75 milyon €. Türkiye'de tarihi ve önemli bir kulüp için bile çok fazla. Üstelik Osimhen'in arzusu da Galatasray'dan önce olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi takımlar adına oynamak." denildi.

ICARDI İTALYA'YA DÖNECEK Yaşadığı sakatlık sonrasında forma giyemeyen ve sezonu kapatan Mauro Icardi için ise; "Icardi'nin Galatasaray ve Türkiye'deki macerası sona ermiş gibi gözüküyor. Osimhen'in attığı inanılmaz golleriyle karşı karşıya kalan Türk kulübü artık Icardi'ye odaklanmaktan vazgeçti. Öyle ki tek yol onu sezon sonunda satmak. Evine dönmesine izin verilecek." yorumunda bulunuldu.

INTER'E DÖNEBİLİR Gazete, Mauro Icardi için 3 hedefin olabileceğini yazdı. Eski kulübü ve evininde bulunduğu Milano'nun temsilcilerinden Inter Milan. Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği mavi siyahlı ekibin listesine girebileceğini sürdü.

NAPOLI SÜRPRİZİ Mauro Icardi için ikinci rota Napoli olabilir. Victor Osimhen ile yollarını yaıracak olan İtalyan devi, forvet takviyesi yapacak. Maliyeti daha aşağıda olabilecek bir isim arayışı başladı ve Arjantinli golcünün peşine düşülebileceği ifade edildi. Ayrıca Antonio Conte'nin Romelu Lukaku ve Icardi ikilisiyle mücadele etme isteğinin göz ardı edilemeyeceği vugulandı.