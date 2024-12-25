Samu Omorodion Nijerya asıllı ancak İspanya Milli Takımı'nda oynuyor (REUTERS) NİJERYA'NIN YENİ OSIMHEN'İ Juventus'un Dusan Vlahovic'in olası satışı sonrasında yaz aylarında teklifte bulunacağı ancak bu transferin maliyetinin düşük olmayacağı belirtildi. Zira 35 milyon Euro bonservis ödeyen Portekiz temsilcisinin satış konusunda kapıyı en az 60 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü. Omorodion'a Nijerya'da ise "Yeni Osimhen" deniyor.

Samu Omorodion geleceğin en iyi forvetleri arasında (REUTERS) HİKAYELERİ BENZİYOR Victor Osimhen'in küçük yaşta çöp toplayıcılığından su satıcılığına kadar pek çok şey yaptığı hayatı, Samu Omorodion ile benzerlik gösteriyor. Ailesi Nijerya'nın Edo eyaletinden gelse de İspanya'nın Meilla kentinde doğdu. İspanya'ya gelirken annesi Edith hamileydi. Yaşadıkları zorluklar, mali koşullar ve çok daha fazlası, hayata erken yaşta atılmasına neden oldu. Açlık da yaşadılar, paraasız da kaldılar. Hayatının değişeceği futbol topu ile tanışmasından sonra onu hiç bırakmadı. Aç karnına bile olsa.

Samu Omorodion da Victor Osimhen gibi zor bir çocukluk geçirdi (AFP) ANNESİ TEMİZLİKÇİLİK YAPTI Samu Omorodion, ailesinin tek umuduydu. Bunun bilincinde olan yıldız futbolcu, kendisine güvenenleri mahcup etmemek adına çalıştı. İnatçılığını sürdürdü. Açlık, susuzluk ve parasızlık günlerinin ardından kendisini çok mutlu edecek bir gelecek inşa etti. Futbol oynadığı dönemde annesi otobüsle eve gelene kadar gece yarısına kadar otobüs duraklarında bekledi. Onun için çok fedakarlık yaptı. Babasının ise bu zor zamanlara rağmen neden yanında olmadığı bilinmiyor. Yıldız futbolcunun bir de kız kardeşi var.

Samu Omorodion (REUTERS) "ANTRENMANA GİDECEK PARAMIZ YOKTU" Yaşadığı zor dönemleri geride bıraktığını ifade eden golcü oyuncu; "Annem beni antrenmana götürecek para bulamadığı zamanlar oldu ve yürümek zorunda kaldık. Bazen, yiyecek bile bulamıyorduk... Çok zor. Geçen yıl, emekli olmasına yardım edebildim. Ayrıca, geçmişte yapamadığı şeylerin tadını çıkarabilmesi için ona bir ev aldım" ifadelerini kullanmıştı.