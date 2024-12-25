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Yeni Victor Osimhen bulundu! Tam 60 milyon Euro'luk transfer harekatı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın en gözde futbolcusu olan Victor Osimhen, birçok dünya devini peşinden koşturuyor. Kendisini isteyen takımlardan biri de transferin olumsuz sonuçlanamsı halinde alternatifini hazırladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 20:04 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 20:04
Yeni Victor Osimhen bulundu! Tam 60 milyon Euro’luk transfer harekatı!

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    Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Osimhen, transferin gözdesi olarak gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü ara transferde birçok takımın iştahını kabartırken geleceği konusunda nasıl bir karar veeceği de şimdiden merak konusu.

    Samu Omorodion (EPA)Samu Omorodion (EPA)

    HEDEF SAMU OMORDION

    Yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edilen Juventus, transferde flaş bir adım attı. Victor Osimhen'in Napoli'den koplarılmasının imkansız olduğu anda farklı bi hedefe gidilecek. Aranan isim ise Porto'da forma giyen Samu Omorodion Aghehowa. Porto'nun dev forveti için girişimler resmiyet kazanacak.

    Samu Omorodion Porto'da yakaladığı çıkışla Avrupa devlerini peşinden koşturuyor (REUTERS)Samu Omorodion Porto'da yakaladığı çıkışla Avrupa devlerini peşinden koşturuyor (REUTERS)

    GOLLERİYLE DAMGA VURDU

    İtalyan basınında çıkan haberlere göe Nijeryalı olan ancak İspanyol Milli Takımı forması fiyen 20 yaşındaki futbolcu için Torino temsilcisi yakın takipte. 20 karşılaşmada 16 gol atan Omorodion, 35 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Porto'ya katılmıştı. Mavi beyazlı ekipteki formuyla da birçok takımın dikkatini çekmeyi başarı.

    Samu Omorodion Nijerya asıllı ancak İspanya Milli Takımı'nda oynuyor (REUTERS)Samu Omorodion Nijerya asıllı ancak İspanya Milli Takımı'nda oynuyor (REUTERS)

    NİJERYA'NIN YENİ OSIMHEN'İ

    Juventus'un Dusan Vlahovic'in olası satışı sonrasında yaz aylarında teklifte bulunacağı ancak bu transferin maliyetinin düşük olmayacağı belirtildi. Zira 35 milyon Euro bonservis ödeyen Portekiz temsilcisinin satış konusunda kapıyı en az 60 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü. Omorodion'a Nijerya'da ise "Yeni Osimhen" deniyor.

    Samu Omorodion geleceğin en iyi forvetleri arasında (REUTERS)Samu Omorodion geleceğin en iyi forvetleri arasında (REUTERS)

    HİKAYELERİ BENZİYOR

    Victor Osimhen'in küçük yaşta çöp toplayıcılığından su satıcılığına kadar pek çok şey yaptığı hayatı, Samu Omorodion ile benzerlik gösteriyor. Ailesi Nijerya'nın Edo eyaletinden gelse de İspanya'nın Meilla kentinde doğdu. İspanya'ya gelirken annesi Edith hamileydi. Yaşadıkları zorluklar, mali koşullar ve çok daha fazlası, hayata erken yaşta atılmasına neden oldu. Açlık da yaşadılar, paraasız da kaldılar. Hayatının değişeceği futbol topu ile tanışmasından sonra onu hiç bırakmadı. Aç karnına bile olsa.

    Samu Omorodion da Victor Osimhen gibi zor bir çocukluk geçirdi (AFP)Samu Omorodion da Victor Osimhen gibi zor bir çocukluk geçirdi (AFP)

    ANNESİ TEMİZLİKÇİLİK YAPTI

    Samu Omorodion, ailesinin tek umuduydu. Bunun bilincinde olan yıldız futbolcu, kendisine güvenenleri mahcup etmemek adına çalıştı. İnatçılığını sürdürdü. Açlık, susuzluk ve parasızlık günlerinin ardından kendisini çok mutlu edecek bir gelecek inşa etti. Futbol oynadığı dönemde annesi otobüsle eve gelene kadar gece yarısına kadar otobüs duraklarında bekledi. Onun için çok fedakarlık yaptı. Babasının ise bu zor zamanlara rağmen neden yanında olmadığı bilinmiyor. Yıldız futbolcunun bir de kız kardeşi var.

    Samu Omorodion (REUTERS)Samu Omorodion (REUTERS)

    "ANTRENMANA GİDECEK PARAMIZ YOKTU"

    Yaşadığı zor dönemleri geride bıraktığını ifade eden golcü oyuncu; "Annem beni antrenmana götürecek para bulamadığı zamanlar oldu ve yürümek zorunda kaldık. Bazen, yiyecek bile bulamıyorduk... Çok zor. Geçen yıl, emekli olmasına yardım edebildim. Ayrıca, geçmişte yapamadığı şeylerin tadını çıkarabilmesi için ona bir ev aldım" ifadelerini kullanmıştı.

    Samu Omorodion İspanya ile 1 Olimpiyat şampiyonluğu kazandı (REUTERS)Samu Omorodion İspanya ile 1 Olimpiyat şampiyonluğu kazandı (REUTERS)

    "GECELERCE AĞLADIM"

    Porto'ya transferi konusunda imza attığı dönemde konuşan Samu Omorodion; "Atlético'da takımdan ayrı antrenman yapıyordum. Kendimi bir futbolcu gibi hissetmiyordum. Antrenman yapıyordum ama aklım orada değildi. Zordu. Çok fazla gece ağladım... Ailem ve annem gerçekten zor zamanlar geçirdi... Ama sonunda, Tanrı'ya şükür, her şey çabucak çözüldü ve en iyi kararı verdim" demişti.

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