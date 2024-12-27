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Fenerbahçe'nin 'Son' bombası!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı lacivertliler Galatasaray ile olan 8 puanlık farkı kapatmak için oldukça güçlü bir kadro kurmaya hazırlanırken, gündeme gelen son isim Heung Min Son oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 11:50
Fenerbahçe’nin ’Son’ bombası!

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    Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de hamleler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

    Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    Fenerbahçe’nin ’Son’ bombası!

    FENERBAHÇE'DEN HEUNG-MIN SON BOMBASI!

    10 sezondur Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için flaş bir transfer haberi geldi.

    Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumdaydı.

    Fenerbahçe’nin ’Son’ bombası!

    Ancak Asya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Güney Koreli yıldızın yolunun Türkiye'den geçebileceği belirtildi.

    İngiliz basınının duyurduğu habere göre Tottenham ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Heung-min Son'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.

    Fenerbahçe’nin ’Son’ bombası!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, önümüzdeki sezonun planlamalarına şimdiden başladığı aktarıldı. Akşam'ın derlediği habere göre; Cengiz Ünder ve Saint-Maximin'den beklediğini alamayan sarı lacivertlilerin, Heung-min Son'u kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

    Fenerbahçe’nin ’Son’ bombası!

    Öte yandan Son'a geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ifade edilmişti.

    Fenerbahçe’nin ’Son’ bombası!

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