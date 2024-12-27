Fenerbahçe’nin ’Son’ bombası!

Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de hamleler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

10 sezondur Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için flaş bir transfer haberi geldi.

Ancak Asya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Güney Koreli yıldızın yolunun Türkiye'den geçebileceği belirtildi.

İngiliz basınının duyurduğu habere göre Tottenham ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Heung-min Son'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.