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Fenerbahçe'ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı mevcut kadronun üzerine 3 yıldız transferi yapacaklarını duyururken bu isimler de ortaya çıktı. İşte Kanarya'nın kısa sürede transferlerini noktalamak istediği isimler ve son dakika detayları...

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:07
Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

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    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara ve kanat forvet bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    ARAPLAR ISRARCI

    Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer olarak rekor kıran Youssef En Nesyri, gösterdiği inişli çıkışlı performansla güven vermedi.

    Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve takımın gol yükünü sırtlanan En Nesyri için, Al Nassr devreye girmişti.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    40 MİLYON EUROYA TAMAM

    Ancak Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtmişti.

    Son olarak yapılan 35 milyon euroluk teklif de reddedilirken, rakamın 40 milyon euroya ulaşması halinde Fenerbahçe'nin transfere onay vereceği öğrenildi.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    3 SÜPER YILDIZ BİRDEN

    Öte yandan Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de mevcut kadronun üzerine 3 yıldız takviyesi yapacaklarının müjdesini verdi.

    Ilıcalı'nın işaret ettiği 3 yıldızın ismi de ortaya çıktı.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    İLK BOMBA TALISCA!

    Fenerbahçe'nin ara transferdeki en büyük bombası ise Anderson Talisca olacak. Asbaşkan Acun Ilıcalı transferle bizzat ilgilenirken, Talisca Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna edildi.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    Al-Nassr ile de transfer konusunda anlaşan Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralayacak.

    Sarı lacivertliler Talisca ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda da anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    STOPERE LAPORTE!

    Fenerbahçe, ocak ayında nokta atışı transferler yaparak sezonun ikinci yarısında kadroyu iyice güçlendirmeye kararlı.

    Sarı lacivertliler, özellikle stoper için Jose Mourinho'nun istediği özelliklerde, savunmaya liderlik yapacak yıldız bir isme imza attırmayı hedefliyor.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    Bu yönde gündemeki ismin Aymeric Laporte olduğu öğrenildi. Kariyerine Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da devam eden 30 yaşındaki savunmacı için sportif direktör Mario Branco girişimlere başladı.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    Portekizli teknik adamın, Laporte'yi çok istediği kaydedildi. Yıldız futbolcu 6 yıl altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao formasını giydikten sonra 5 sene Manchester City'de görev yaptı.

    30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz yaz EURO 2024 Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    ŞAMPİYONLUK HAMLESİ: MARCUS RASHFORD

    Fenerbahçe, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Rashford'un durumunu yakından takip ediyor. Kanarya'nın bu transfer için henüz bir hamlesinin olmadığı ancak Rashford konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

    KİRALIK FORMÜLÜ

    Manchester United'ın, İngiliz futbolcu için 50-60 euro bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi. Bu rakamın Fenerbahçe için çok yüksek olduğu ve sarı lacivertliler için transferin ancak kiralık şekilde gerçekleşebileceği kaydedildi.

    Rashford, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Manchester United'dan ayrılmak istediğini ve yeni bir maceraya hazır olduğunu söylemişti.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

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