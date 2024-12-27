Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak

40 MİLYON EUROYA TAMAM

Ancak Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtmişti.

Son olarak yapılan 35 milyon euroluk teklif de reddedilirken, rakamın 40 milyon euroya ulaşması halinde Fenerbahçe'nin transfere onay vereceği öğrenildi.