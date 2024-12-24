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Paulo Dybala ile ilgili gerçek belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Galatasaray, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin listesindeki ilk isim ise Paulo Dybala. 31 yaşındaki yıldızın durumu ile ilgili olarak son durum açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:08
Paulo Dybala ile ilgili gerçek belli oldu! Galatasaray’da flaş gelişme

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    Bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalşarı tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'un kadrosunu güçlendirebilmek adına temasları yoğunluk kazandı.

    Listenin ilk sırasında ise Paulo Dybala var. Roma'dan ayrılması nerede iğne ipliğine bağlı olan Arjantinli yıldız için titiz bir süreç yürütülüyor.

    Paulo Dybala'nın transferi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor (EPA)Paulo Dybala'nın transferi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor (EPA)

    KONTRATI DEVAM EDİYOR

    Arjantinli yıldızı ara transfer döneminde İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray'ın Roma'ya bonservis ödemesi gerekiyor. Tangocunun devam eden sözleşmesi nedeniyle İtalyan ekibinin onayı olmadıkça imza attırılamıyor.

    Yönetim en kısa sürede bu sürece olumlu nokta koymak istiyor. Başkent cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Paulo Dybala son haftalarda oldukça formda (EPA)Paulo Dybala son haftalarda oldukça formda (EPA)

    ÜNLÜ TEKNK ADAM AÇIKLADI

    Kariyerinde önemli takımların formasını giydikten sonra kiralık oyuncu sorumlusu olarak Roma'da 4 sene çalışan Federico Balzaretti, Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.

    DAZN'a konuşn İtalyan teknik adam, deneyimli futbolcu için; "Dybala'nın değeri olağanüstü ve benzersiz. Böyle kaliteye sahip oyuncuların sayısı azdır. Takım üzerindeki etkisini düşünürsek öneminden yana şüphemiz yok. Roma'da göreve gelecek yeni teknik direktöre göre geleceği şekillenir." diye konuştu.

    Paulo Dybala (EPA)Paulo Dybala (EPA)

    KONTRAT İMZALAYACAK MI?

    Paulo Dybala ile ilgili olarak son günlerde İtalyan medyasında birçok gündem manşetlere taşındı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği ile ilgili kararın sadece kendisinde olmadığı ve kulübün de insiyatif kullanacağı aktarıldı.

    Paulo Dybala'nın vereceği kerar merakla bekleniyor (EPA)Paulo Dybala'nın vereceği kerar merakla bekleniyor (EPA)

    OPSİYONU VAR

    Dybala'nın Roma kulübü ile olan sözleşmesinde opsiyon bulunduğu ve forma giymesi halinde kısa süre sonra devreye gireceği belirtildi. 19 karşılaşmada 4 gol atıp 2 de asist yapan süper yıldız için başkent temsilcisinin olumlu düşüncede olmadığı yönünde bilgiler aktarıldı.

    Galatasaray Paulo Dybala'nın transferi için en ciddi aday (AP)Galatasaray Paulo Dybala'nın transferi için en ciddi aday (AP)

    FERAGAT ETSE BİLE KALMAYABİLİR

    Aldığı maaş ile Roma'nın en çok kazanan futbolcularından biri olarak en üst sıralarda yer alan Paulo Dybala için yönetimin yapılacak revizyon öncesinde tüm hazırlıkları yapacağı ve maaş skalasını aşağı çekere oyuncusuyla yollarını ayıracağı iddia edildi.

    Dybala'nın maaşında indirime gitmesinin ise ne kadar kabul göreceği henüz meçhul.

    Paulo Dybala'nın kontratı sezon sonunda bitiyor (EPA)Paulo Dybala'nın kontratı sezon sonunda bitiyor (EPA)

    GALATASARAY'DAN PRES

    Kadrosuna bir yıldız takviyesi daha yapmak isteyen Cimbom ise Paulo Dybala konusunda yoğun mesai harcıyor. Ünlü menajer Gardi'nin yanı sıra Napoli'de forma giyen Osimhen ve Mertens, yine İtalya geçmişi bulunan ve Güney Amerikalı Icardi'nin yanı sıra Torreira da süreçle ilgili olarak aracılık edecek.

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