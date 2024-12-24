Paulo Dybala ile ilgili gerçek belli oldu! Galatasaray’da flaş gelişme

Paulo Dybala ile ilgili olarak son günlerde İtalyan medyasında birçok gündem manşetlere taşındı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği ile ilgili kararın sadece kendisinde olmadığı ve kulübün de insiyatif kullanacağı aktarıldı.

Dybala'nın Roma kulübü ile olan sözleşmesinde opsiyon bulunduğu ve forma giymesi halinde kısa süre sonra devreye gireceği belirtildi. 19 karşılaşmada 4 gol atıp 2 de asist yapan süper yıldız için başkent temsilcisinin olumlu düşüncede olmadığı yönünde bilgiler aktarıldı.

Galatasaray Paulo Dybala'nın transferi için en ciddi aday (AP)

FERAGAT ETSE BİLE KALMAYABİLİR

Aldığı maaş ile Roma'nın en çok kazanan futbolcularından biri olarak en üst sıralarda yer alan Paulo Dybala için yönetimin yapılacak revizyon öncesinde tüm hazırlıkları yapacağı ve maaş skalasını aşağı çekere oyuncusuyla yollarını ayıracağı iddia edildi.

Dybala'nın maaşında indirime gitmesinin ise ne kadar kabul göreceği henüz meçhul.