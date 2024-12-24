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Milli yıldız için 40 milyon Euro! Transferde Victor Osimhen detayı

Ara transfer dönemi yaklaştıkta hareketlilik de artıyor. Sıcak gelişmelerin yaşanmaya başladığı günlerde milli yıldızımız ile ilgili de önemli bir iddia ortaya atıldı. Kenan Yıldız için Juventus'un 40 milyon Euro beklediği aktarıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 19:42 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 19:42
Milli yıldız için 40 milyon Euro! Transferde Victor Osimhen detayı

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    Yakaladığı çıkışla Juventus'ta kendisini göstermeye devam eden Kenan Yıldız için birçok talip bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde adı Manchester United ile anılan genç futbıolcu söylediği sözlerle dikkat çekmişti. Torino temsilcisi ise hakkında kararı verdi ve bonservisini belirledi.

    Kenan Yıldız bu sezon Juventus'a önemli katkı sundu (AA)Kenan Yıldız bu sezon Juventus'a önemli katkı sundu (AA)

    JUVENTUS'UN HEDEFİ TONALI

    İtalyan medyasına göre Juventus, Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'nin peşinde. Ancak bunun için gerekli kaynağı bulmak adıan arayış başladı. Çizme'de çıkan haberlerde daha önce Juventus'un yüksek bir meblağ kredi çekeceği belirtilmiş ve hatta Osimhen'in transferi konusunda da rahat edilebileceği yazılmıştı.

    Kenan Yıldız, Juventus'un Manchester City karşısında gösterdiği performansla takdir toplamıştı (AA)Kenan Yıldız, Juventus'un Manchester City karşısında gösterdiği performansla takdir toplamıştı (AA)

    LIVERPOOL PEŞİNDE

    Bayern Münih'ten sonra ayak bastığı Torino'da önemli işler yapan Kenan Yıldız'ın geleceği şimdiden merak konusu. Çünkü Manchester United'dan sonra Liverpool da devreye girdi. Cody Gakpo'nun alternatifimi hazırlamak isteyen Arne Slot aynı zamanda gol yollarında mobil bir futbolcuya ihtiyaç duyuyor.

    Juventus Kenan Yıldız için 40 milyon Euro talep ediyor (AA)Juventus Kenan Yıldız için 40 milyon Euro talep ediyor (AA)

    BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

    Tonali için kaynak bulmaya çalışan Juventus ise Kenan Yıldız'ın satışına sıcak bakıyor. 19 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro beklentisi söz konusu. Eğer bu ücret teklif edilirse onay verilecek ve Newcastle United'ın kapısı çalınacak.

    Kenan Yıldız beş sezon sonra kendisini Juventus'ta gördüğünü açıklamıştı (AA)Kenan Yıldız beş sezon sonra kendisini Juventus'ta gördüğünü açıklamıştı (AA)

    JUVENTUS'TA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

    Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." şeklinde cevap vermişti.

    Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

    KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

    Juventus'ta bu sezon 24 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

    Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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