Milli yıldız için 40 milyon Euro! Transferde Victor Osimhen detayı

Yakaladığı çıkışla Juventus'ta kendisini göstermeye devam eden Kenan Yıldız için birçok talip bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde adı Manchester United ile anılan genç futbıolcu söylediği sözlerle dikkat çekmişti. Torino temsilcisi ise hakkında kararı verdi ve bonservisini belirledi.
Kenan Yıldız bu sezon Juventus'a önemli katkı sundu (AA)
JUVENTUS'UN HEDEFİ TONALI
İtalyan medyasına göre Juventus, Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'nin peşinde. Ancak bunun için gerekli kaynağı bulmak adıan arayış başladı. Çizme'de çıkan haberlerde daha önce Juventus'un yüksek bir meblağ kredi çekeceği belirtilmiş ve hatta Osimhen'in transferi konusunda da rahat edilebileceği yazılmıştı.
Kenan Yıldız, Juventus'un Manchester City karşısında gösterdiği performansla takdir toplamıştı (AA)
LIVERPOOL PEŞİNDE
Bayern Münih'ten sonra ayak bastığı Torino'da önemli işler yapan Kenan Yıldız'ın geleceği şimdiden merak konusu. Çünkü Manchester United'dan sonra Liverpool da devreye girdi. Cody Gakpo'nun alternatifimi hazırlamak isteyen Arne Slot aynı zamanda gol yollarında mobil bir futbolcuya ihtiyaç duyuyor.