Milli yıldız için 40 milyon Euro! Transferde Victor Osimhen detayı

Juventus Kenan Yıldız için 40 milyon Euro talep ediyor (AA) BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO Tonali için kaynak bulmaya çalışan Juventus ise Kenan Yıldız'ın satışına sıcak bakıyor. 19 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro beklentisi söz konusu. Eğer bu ücret teklif edilirse onay verilecek ve Newcastle United'ın kapısı çalınacak.

Kenan Yıldız beş sezon sonra kendisini Juventus'ta gördüğünü açıklamıştı (AA) JUVENTUS'TA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." şeklinde cevap vermişti.