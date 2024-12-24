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Fenerbahçe'den görülmemiş hamle! Talisca'dan sonra sıra onda

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler ligde Galatasaray ile oluşan 8 puanlık farkı kapatabilmek için transferlere büyük önem veriyor. Bu doğrultuda Anderson Talisca ile anlaşma sağlanırken, asıl hamlenin saklandığı öğrenildi. Fenerbahçe, performansıyla Premier Lig'i altüst eden yıldız ismin peşine düştü. İşte Kanarya'nın tarihi transfer hamlesi ve transferde elini güçlendiren detay...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:32
Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

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    Sezon başında başkan Ali Koç seçimli genel kurul öncesinde, "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" dedi.

    Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi tüm dünyada ses getirdi. Yaz döneminde camia şampiyonluk hasretinin biteceği konusunda umut doluydu.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    8 PUAN GERİDE KALDI

    Ancak sezonun ilk bölümü biterken bu durum tamamen değişti. Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde moraller altüst oldu, taraftarın daha şimdiden şampiyonluk ümidi kalmadı.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    YÖNETİM DEVREDE

    Ancak yönetim, ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Talisca'nın giymesi bekleniyor.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    İMZA AN MESELESİ

    Suudi Arabistan kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservisinde 5 milyon Euro'ya kadar inildi bilgisine ulaşılmıştı. Yüksek maaş beklentisi olan Brezilyalı futbolcunun transferinde Kanarya'nın, sona yaklaştığı gelen haberler arasında yer alıyor.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    30 yaşındaki oyuncuyu sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, son teklifini de Al Nassr'a ilettiği bildirildi. Taraftarların anlaşma konusunda küçük pürüzleri görüştüğü ifade ediliyor.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    19 MAÇTA 8 GOL

    Yıldız oyuncu, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden Guangzaou'dan, 8 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. 2021'den bu yana Arap ekibinde forma giyen Brezilyalı, bu sezon çıktığı 19 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    TARİHİ HAMLE: KEVIN DE BRUYNE!

    Talisca sonrası Fenerbahçe, tüm dünyada sansasyon yaratacak 'hayal' bir transferin peşine düştü: Kevin De Bruyne...

    Manchester City'nin süper yıldızı için sportif direktör Mario Branco'nun, yönetimin direktifi sonrası kolları sıvadığı öğrenildi.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    KADRO DEĞİŞECEK

    33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City'nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    BRANCO DEVREDE

    Öte yandan De Bruyne ile Guardiola'nın arası da iyi değil. Sarı lacivertlilerin hayali, bu transferi ocak ayında bitirmek. Branco, bunun mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.

    Portekizli sportif direktörün hem Manchester City cephesiyle hem de De Bruyne'nin menajerlik şirketiyle kısa süre içinde temasa geçeceği kaydedildi.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    ARAPLAR DEV RAKAMLAR İÇİN HAZIR

    Belçikalı yıldız ara transfer döneminde ayrılmaya karar verse bile Fenerbahçe'nin bu işi bitirmesi kolay değil. Manchester City'de senelik 12 milyon Pound kazanan De Bruyne için Avrupa'dan şimdilik bir talip yok.

    Ancak Suudi takımları, dünyaca ünlü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bu ülkeden birçok takım, Kevin De Bruyne için astronomik rakamlar ödemeye hazır.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

    AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

    ABD ekiplerinden San Diego'nun da 33 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Ancak Belçikalı futbolcunun, 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa futbolunda kalmayı planladığı öne sürüldü.

    Bu durum, Fenerbahçe'nin hayalini gerçekleştirmesinde etkili olabilir. Fanatik'in haberine göre yönetim, City'nin ocakta De Bruyne'yi bırakmak istememesi halinde ise yeni sezon için söz kesmeye çalışacak.

    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

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