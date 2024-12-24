Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda

BRANCO DEVREDE
Öte yandan De Bruyne ile Guardiola'nın arası da iyi değil. Sarı lacivertlilerin hayali, bu transferi ocak ayında bitirmek. Branco, bunun mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.
Portekizli sportif direktörün hem Manchester City cephesiyle hem de De Bruyne'nin menajerlik şirketiyle kısa süre içinde temasa geçeceği kaydedildi.
ARAPLAR DEV RAKAMLAR İÇİN HAZIR
Belçikalı yıldız ara transfer döneminde ayrılmaya karar verse bile Fenerbahçe'nin bu işi bitirmesi kolay değil. Manchester City'de senelik 12 milyon Pound kazanan De Bruyne için Avrupa'dan şimdilik bir talip yok.
Ancak Suudi takımları, dünyaca ünlü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bu ülkeden birçok takım, Kevin De Bruyne için astronomik rakamlar ödemeye hazır.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
ABD ekiplerinden San Diego'nun da 33 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Ancak Belçikalı futbolcunun, 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa futbolunda kalmayı planladığı öne sürüldü.
Bu durum, Fenerbahçe'nin hayalini gerçekleştirmesinde etkili olabilir. Fanatik'in haberine göre yönetim, City'nin ocakta De Bruyne'yi bırakmak istememesi halinde ise yeni sezon için söz kesmeye çalışacak.