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Galatasaray'a 15.5 milyon Euro gelir! Transfer için kaynak olacak

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'ın iki sezondur kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların İtalyan yıldızı, ülkesinde gösterdiği performansla yine ön plana çıkmayı başardı. Hocası Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu. Kullandığı ifadeler ise sahip olunan opsiyonun ödenmesi için umutları artırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:41 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:52
Galatasaray’a 15.5 milyon Euro gelir! Transfer için kaynak olacak

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    Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Nicolo Zaniolo, ilk sezonunda gösterdiği performansla ağızlarda tat bırakmayı başarmış, 12 maçta attığı 5 golle şampiyonluğa önemli bir katkı sunmuştu.

    İtalyan orta saha oyuncusu ikinci sezonunda Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu, Birmingham'da beklentileri karşılayamamıştı.

    Nicolo Zaniolo (AFP)Nicolo Zaniolo (AFP)

    Bu sezon başında Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İngiltere macerasının aksine önemli bir çıkış yakaladı. Geçen sezon verdiği bir röportajda ülkesinde ikinci biir şansı hak ettiğini söylemişti.

    24 yaşındaki futbolcu yakaladığı fırsatı istatistiklere çevirmeyi başardı.

    Nicolo Zaniolo (REUTERS)Nicolo Zaniolo (REUTERS)

    Bergamo temsilcisiyle 17 maça çıkan Zaniolo, 3 gol atıp 3 de asist yaparak ön plana çıktı. Üstelik tüm bunlrı sadece 418 dakika içerisinde başardı. 90 dakika üzerinden hemen hemen 4.5 maça denk gelen sürede skoru değiştirdi.

    Nicolo Zaniolo (AP)Nicolo Zaniolo (AP)

    Zaniolo aralık ayı içerisinde çıktığı 5 karşılaşmada ise 2 kez ağları havalandırıp 2 de gol paso verdi. Hocası Gian Piero Gasperini, öğrencisi hakkında açıklamalarda bulundu.

    İtalyan teknik direktör, Atalanta - Empoli maçında oyuna sonradan girip 1 asist yapan Zaniolo hakkında; "Pası değerliydi, o anda Lookman'a çok önemli bir asist yaptı. Daha sonra sırtı kaleye dönük oynarken biraz zorlandı. Derinliği biraz daha kullanmasını istiyorum. Forvet olarak oynamaya alışması gerekiyor. Gelişmekte olan bir oyuncu. Çok istekli, çalışıyor. Bazı önemli goller attı. Empoli maçında da önemli bir asist yaptı. Doğru yolda olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

    Nicolo Zaniolo (AFP)Nicolo Zaniolo (AFP)

    15.5 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

    Galatasaray'ın Atalanta ile sezon başında yaptığı anlaşmaya göre İtalyan temsilcisinin 15.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun bu performansı ve Gasperini'nin de açıklamalarına göre maddenin devreye girmesi mümkün gibi gözüküyor.

    Ayrıca yıldız futbolcunun performansını da devam ettirmesi en büyük etken olacak.

    Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

    Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şu şekildeydi;

    "Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

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