İtalyan teknik direktör, Atalanta - Empoli maçında oyuna sonradan girip 1 asist yapan Zaniolo hakkında; "Pası değerliydi, o anda Lookman'a çok önemli bir asist yaptı. Daha sonra sırtı kaleye dönük oynarken biraz zorlandı. Derinliği biraz daha kullanmasını istiyorum. Forvet olarak oynamaya alışması gerekiyor. Gelişmekte olan bir oyuncu. Çok istekli, çalışıyor. Bazı önemli goller attı. Empoli maçında da önemli bir asist yaptı. Doğru yolda olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Zaniolo aralık ayı içerisinde çıktığı 5 karşılaşmada ise 2 kez ağları havalandırıp 2 de gol paso verdi. Hocası Gian Piero Gasperini , öğrencisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo (AFP)

15.5 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Galatasaray'ın Atalanta ile sezon başında yaptığı anlaşmaya göre İtalyan temsilcisinin 15.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun bu performansı ve Gasperini'nin de açıklamalarına göre maddenin devreye girmesi mümkün gibi gözüküyor.

Ayrıca yıldız futbolcunun performansını da devam ettirmesi en büyük etken olacak.