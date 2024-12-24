Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

"BU KENDİSİ VE KULÜBÜN SORUMLULUĞUNDA" Genç antrenör, Marcus Rashofrd'un geleceği hakkında ise "Zamanı geldiğinde bununla ilgilenmenin kendisi ve kulübün sorumluluğunda" yorumunda bulundu.

GALATASARAY ICARDI'NİN YERİNE İSTİYOR Sezonu şampiyon tamamlamak adına mücadele veren Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine getirilmesi konusunda olumlu bir hava hakim olan Marcus Rashford aynı zamanda kanatta da görev yapabilmesiyle bir hayli ilgi görüyor. Eğer şartlar oluşursa sarı kırmızılıların teklif yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN TAARRUZ Anderson Talisca transferinde mutlu sona çok yakın olan Fenerbahçe'de Alain Saint-Maximin'in durumuna göre yeni bir adım atılabilir. Fransız kanat oyuncusunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı bir strateji oluşturuluyor. Yıldız futbolcu da listede yer alan isimler arasında bulunuyor.

BONSERVİSİNİ ÖDEYEMEZLER Manchester United'da forma giyen Lee Sharp ise yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Sharpe, eski kulübünün Rashford'un satışının ve yerini doldurmanın zor bir süreç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Amorim kadrodaki her oyuncuyu gözlemliyor. Yeni futbolcular getirmek isteyecektir. Bunun için de paraya ihtiyacı var."