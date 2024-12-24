SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak ve Avrupa Ligi'nde de üst turları görmek isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İki ezeli rakibin Manchester United forması giyen Marcus Rashford'un peşine düştüğü yurt dışı basında yer alıyordu. Ancak kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:53
Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kalmasıyla Galatasaray'ın 8 puan farkı yakaladığı Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak'ta açılacak. İki ezeli rakip şimdiden istediği futbolcuları kadrolarına katabilmek adına büyük uğraş veriyor.

    Diğer yandan bazı oyuncularda ise kesişiyorlar. O isimlerden biri Marcus Rashford.

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    AYRILI KKESİN GİBİ

    Çıkış yakaladığı dönemin ardından burada kalmakta zorlanan ve United'ın da düşüşüyle doğru orantılı olarak gerileyen İngiliz futbolcu ayrılığın eşiğine geldi. Ruben Amorim'in planlarında olmadığı iddia edilen oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    "ONU KAZANMAYA BAKIYORUM"

    Sporting Lizbon ile yakaladığı çıkış sonrasında Manchester United'ı başına geçen Ruben Amorim ise öğencisini kazanmak adına çalıştığını ifade etti. Portekizli antrenör; "Şu anda Marcus'u geliştirmeye odaklandım. Marcus gibi yetenekli bir adama ihtiyacımız var. Şimdi röportajı unutuyorum ve sahada gördüklerime bakıyorum. Bazı adamların burada büyük bir sorumluluğu var çünkü uzun zamandır buradalar." dedi.

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    "BU KENDİSİ VE KULÜBÜN SORUMLULUĞUNDA"

    Genç antrenör, Marcus Rashofrd'un geleceği hakkında ise "Zamanı geldiğinde bununla ilgilenmenin kendisi ve kulübün sorumluluğunda" yorumunda bulundu.

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    GALATASARAY ICARDI'NİN YERİNE İSTİYOR

    Sezonu şampiyon tamamlamak adına mücadele veren Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine getirilmesi konusunda olumlu bir hava hakim olan Marcus Rashford aynı zamanda kanatta da görev yapabilmesiyle bir hayli ilgi görüyor. Eğer şartlar oluşursa sarı kırmızılıların teklif yapması bekleniyor.

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    FENERBAHÇE'DEN TAARRUZ

    Anderson Talisca transferinde mutlu sona çok yakın olan Fenerbahçe'de Alain Saint-Maximin'in durumuna göre yeni bir adım atılabilir. Fransız kanat oyuncusunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı bir strateji oluşturuluyor. Yıldız futbolcu da listede yer alan isimler arasında bulunuyor.

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    BONSERVİSİNİ ÖDEYEMEZLER

    Manchester United'da forma giyen Lee Sharp ise yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Sharpe, eski kulübünün Rashford'un satışının ve yerini doldurmanın zor bir süreç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Amorim kadrodaki her oyuncuyu gözlemliyor. Yeni futbolcular getirmek isteyecektir. Bunun için de paraya ihtiyacı var."

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    "Marcus Rashford'un satışından gelecek para Amorim'e yardımcı olacaktır. Ancak Premier Lig ekiplerine satmak zor olabilir. Diğer Avrupa kulüpleri ise transfer ücretini karşılayamayabilir"

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    10 GOLDE ADI VAR

    Alt yapısından yetiğitiği Manchester United'da bu sezon 24 karşılaşmada 7 gol atan Marcus Rashford, 3 de asist yaptı. 1500 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcunun kontratı 2028 yılında sona eriyor.

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    DEĞERİ 55 MİLYON EURO

    Hızı, çalımları ve bitiriciliği ile ön plana çıkan Marcus Rashford, 1 Avrupa Ligi, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazandı. Güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro

    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    Suriye’de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: Türkiye evinde darbe alabilir | Michael Rubin’den şeytani İsrail-YPG planı
    Ahmed el Şara’dan yeni Suriye açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek
    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber
    Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK İhraç gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu
    DEM yine Türkiye partisi olmam dedi! Akla ziyan bildiri PKK’yı meşrulaştırma emeli: Hükümet YPG ile masaya otursun
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda
    Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile yeni anlaşmanın sinyalini verdi
    Esad rejiminin yaydığı korku iklimi yüzünden Suriye halkı şifreli konuşmaya başlamış! Dolara maydonoz, hapishaneye hala, muhbire el yazısı
    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden
    ABD’de LGBT sapkınlığı! Evlat edindikleri çocukları istismar eden çifte 100 yıl hapis
    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!
    İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da!