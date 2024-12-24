Fenerbahçe savunmada ligin en iyisi!

Fenerbahçe, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de rakip fileleri 40 kez havalandırdı.



Sarı-lacivertli ekipte 11 farklı isim gol sevinci yaşarken, kaptan Edin Dzeko 9 golle takımının en skorer ismi oldu.



Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde attığı 40 golle ligin en golcü ikinci takımı olan Fenerbahçe, yediği 15 golle bu alanda en iyi ekip konumunda yer aldı. Fenerbahçe ayrıca 7 maçta kalesini gole kapatarak söz konusu kulvarda da en iyi performansı gösterdi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Fenerbahçe, geride kalan 17 haftada ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 7'sinde gol yemeyen ve bu alanda zirvede bulunan sarı-lacivertliler, toplamda da yediği 15 golle en iyi performansı sergiledi.