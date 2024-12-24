SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe savunmada ligin en iyisi!

Fenerbahçe, geride kalan 17 haftada ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 7'sinde gol yemeyen ve bu alanda zirvede bulunan sarı-lacivertliler, toplamda da yediği 15 golle en iyi performansı sergiledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:08 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:08
Fenerbahçe savunmada ligin en iyisi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de rakip fileleri 40 kez havalandırdı.

    Sarı-lacivertli ekipte 11 farklı isim gol sevinci yaşarken, kaptan Edin Dzeko 9 golle takımının en skorer ismi oldu.

    Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde attığı 40 golle ligin en golcü ikinci takımı olan Fenerbahçe, yediği 15 golle bu alanda en iyi ekip konumunda yer aldı. Fenerbahçe ayrıca 7 maçta kalesini gole kapatarak söz konusu kulvarda da en iyi performansı gösterdi.

    EN AZ GOL YİYEN TAKIM

    Fenerbahçe, geride kalan 17 haftada ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
    Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 7'sinde gol yemeyen ve bu alanda zirvede bulunan sarı-lacivertliler, toplamda da yediği 15 golle en iyi performansı sergiledi.

    Fenerbahçeden görülmemiş plan! Taliscadan sonra sıra ondaFenerbahçeden görülmemiş plan! Taliscadan sonra sıra onda
    Fenerbahçe'den görülmemiş plan! Talisca'dan sonra sıra onda
    Fenerbahçeden Galatasarayı çıldırtacak hamle!Fenerbahçeden Galatasarayı çıldırtacak hamle!
    Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!
    Transfer olacak mı? Al-Nassrdan En-Nesyri açıklamasıTransfer olacak mı? Al-Nassrdan En-Nesyri açıklaması
    Transfer olacak mı? Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK İhraç gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu
    Esad’ın Erdoğan’la neden görüşeyim meşrubat içmek için mi? sözleri ayağına dolandı! Kasiyun’daki acı kahveye bir de böyle bakın
    Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye’ye gidecek
    ’Neocon’un teröristan emeli! Azılı Türkiye düşmanı John Bolton yine sahnede: Suriye’de kürdistan kurulmalı Türkler kazanmamalı
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da!
    Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması
    İstanbul’da FETÖ operasyonu! Adil Öksüz’ü yetiştiren isimdi! Cemal Türk ve eşi yakalandı
    Gelecek Partisi’nde istifa! Ankara Milletvekili Nedim Yamalı bıraktı | Gelecek-Saadet Grubu düştü
    Galatasaray’a yıldız yağacak! 4 isim birden
    Türkiye’de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüş rakamları açıkladı: 15 günde 7 kat arttı
    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!
    Ankara Şam’a ’Bahar’ı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda
    İsrail’den İsmail Haniye itirafı! Israel Katz Husileri tehdit ederken ilk kez üstlendi