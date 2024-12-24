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Transfer olacak mı? Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Youssef En-Nesyri'nin ismi Al-Nassr ile anılıyordu. Devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Faslı yıldız ile ilgili Arap kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:39 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:39
Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

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    Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer operasyonu başladı. Anderson Talisca için gün sayan sarı lacivertlilerin Arabistan kulüpleriyle görüşmeleri devam ediyor.

    Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

    Kanarya'nın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Al-Nassr iddiaları ortaya atılmıştı. En-Nesyri transferi gerçekleşirse Fenerbahçe, tarihinin en yüksek bedelli satışını yapacağı belirtilmişti.

    Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

    Arabistan ekibinin Fenerbahçe'ye golcü oyuncu için teklif yaptığı, sarı lacivertli kulübün ise olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.

    Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

    EN-NESYRI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

    Talisca ve En-Nesyri haberleri Arabistan basınında geniş yankı uyandırırken transfer için resmi açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr transfer dedikodularına son noktayı koydu.

    Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

    Ntv Spor'da yer alan habere göre; Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini yalanladı.

    Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

    Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maçta görev alan En-Nesyri 9 gol 3 asistlik katkı sağladı. Bonservisine 19.5 milyon Euro ödenen Faslı yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

    Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

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