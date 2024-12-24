Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer operasyonu başladı. Anderson Talisca için gün sayan sarı lacivertlilerin Arabistan kulüpleriyle görüşmeleri devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer operasyonu başladı. Anderson Talisca için gün sayan sarı lacivertlilerin Arabistan kulüpleriyle görüşmeleri devam ediyor.
Kanarya'nın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Al-Nassr iddiaları ortaya atılmıştı. En-Nesyri transferi gerçekleşirse Fenerbahçe, tarihinin en yüksek bedelli satışını yapacağı belirtilmişti.
Arabistan ekibinin Fenerbahçe'ye golcü oyuncu için teklif yaptığı, sarı lacivertli kulübün ise olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.
EN-NESYRI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI
Talisca ve En-Nesyri haberleri Arabistan basınında geniş yankı uyandırırken transfer için resmi açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr transfer dedikodularına son noktayı koydu.
Ntv Spor'da yer alan habere göre; Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini yalanladı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maçta görev alan En-Nesyri 9 gol 3 asistlik katkı sağladı. Bonservisine 19.5 milyon Euro ödenen Faslı yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.