Transfer olacak mı? Al-Nassr’dan En-Nesyri açıklaması

Talisca ve En-Nesyri haberleri Arabistan basınında geniş yankı uyandırırken transfer için resmi açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maçta görev alan En-Nesyri 9 gol 3 asistlik katkı sağladı. Bonservisine 19.5 milyon Euro ödenen Faslı yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.