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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı futbolcu için yarışa girdi. Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Fenerbahçe de hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:50
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!

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    Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!

    Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, iki takım arasında rekabet yaşanacak ilk isim belli oldu.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!

    Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, gündemine Georges Mikautadze'yi aldı. Sarı-kırmızılılar, Lyon ile transfer görüşmelerine devam ederken, Fenerbahçe de harekete geçti.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!

    Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe de Georges Mikautadze'yi transfer listesine dahil etti ve kısa süre içinde Lyon ile temas kurmayı planlıyor.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!

    24 yaşındaki Gürcü forvet, sezon başında Metz'den 18.5 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu.

    Bu sezon 21 maçta 783 dakika süre alarak 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!

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