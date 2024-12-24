Fenerbahçe’den Galatasaray’ı çıldırtacak hamle!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, iki takım arasında rekabet yaşanacak ilk isim belli oldu.
Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, gündemine Georges Mikautadze'yi aldı. Sarı-kırmızılılar, Lyon ile transfer görüşmelerine devam ederken, Fenerbahçe de harekete geçti.
Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe de Georges Mikautadze'yi transfer listesine dahil etti ve kısa süre içinde Lyon ile temas kurmayı planlıyor.
24 yaşındaki Gürcü forvet, sezon başında Metz'den 18.5 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu.
Bu sezon 21 maçta 783 dakika süre alarak 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.