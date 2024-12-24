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Hakan Çalhanoğlu'nun asisti 3 puanı getirdi!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, Como'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Inter, zirve takibini sürdürdü. Inter'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto ve 90+2. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:03
Hakan Çalhanoğlu’nun asisti 3 puanı getirdi!

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    İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, Como'yu konuk etti.

    Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Inter, zirve takibini sürdürdü.

    Inter'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto ve 90+2. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

    Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

    Martinez, Hakan Çalhanoğlu, De Vrij ve Sommer. (AFP)Martinez, Hakan Çalhanoğlu, De Vrij ve Sommer. (AFP)

    INTER'İN 1 MAÇI EKSİK

    Inter, bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye yükseltti ve 1 maç eksiğiyle lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde üçüncü sırada konumlandı. Como ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

    Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliari'yi ağırlayacak. Como ise sahasında Lecce ile karşılaşacak.

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