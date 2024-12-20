Kanarya fırsat tepti! Fenerbahçe Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda savunma topu son anda kornere çeldi.
25. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada Caner Erkin'in ortasında ceza yayına yakın bir noktadan Mame Thiam'ın pasında Ahmed Kutucu'nun ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+4. dakikada sol taraftan topla çıkan Kostic'in içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin ceza sahası içerisinde dokunuşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden filelerle buluştu. 1-1
45+4. dakikada Fenerbahçe'nin golü sonrası yoğun itirazda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
GOL PERDESİNİ AHMED KUTUCU AÇTI
Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Mame Thiam'ın önüne indirdiği topa ceza yayından yaptığı vuruşla İtfan Can Eğribayat'ı mağlup eden gurbetçi futbolcu, bu sezon en fazla maçta skor katkısı veren isim oldu. Yıldız oyuncu, Liverpool'un süper starı Mohamed Salah'ı takibe devam etti.
EN-NESYRI 6. GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'de geçen hafta Başakşehir'i deviren isim Youssef En-Nesyri bir kez daha sahneye çıkmayı başardı. Faslı futbolcu, Filip Kostic'in ceza sahasına gönderdiği top sonrası uzak köşeye tek vuruş yaparak ağları havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.
ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golü sonrası ortalık karıştı. Caner Erkin'e faul yapıldığını düşünen Arda Turan, şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Caner ise sarı kart gördü. İki takım oyuncuları ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında tartıştı.
EDIN DZEKO VE ARDA TURAN KUCAKLAŞTI
Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede Edin Dzeko ile Arda Turan arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Boşnak golcü, ısınmak için geldiği saha kenarında genç teknik direktörle selamlaştı ve sarıldı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra takımla çalışmalara başlamasına karşın henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş takımını yalnız bıraktı.
Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ
Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.
Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.
SAMET AKAYDIN YENİDEN KADRODA
Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın, ikas Eyüpspor müsabakasında kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynadığı karşılaşmada yaptığı hatayla tribünlerin tepkisini çeken Samet, RAMS Başakşehir müsabakasının kadrosunda dahil edilmemişti.
Söz konusu müsabakadan sonra oyuncusunu koruyacağını açıklayan Jose Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda oyuncusunu kadroya aldı.DUSAN TADIC YERİNE DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı.
Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.