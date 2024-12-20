Kanarya fırsat tepti! Fenerbahçe Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe 'de geçen hafta Başakşehir'i deviren isim Youssef En-Nesyri bir kez daha sahneye çıkmayı başardı. Faslı futbolcu, Filip Kostic'in ceza sahasına gönderdiği top sonrası uzak köşeye tek vuruş yaparak ağları havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.

Karşılaşmada Fenerbahçe 'nin golü sonrası ortalık karıştı. Caner Erkin'e faul yapıldığını düşünen Arda Turan, şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Caner ise sarı kart gördü. İki takım oyuncuları ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında tartıştı.

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede Edin Dzeko ile Arda Turan arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Boşnak golcü, ısınmak için geldiği saha kenarında genç teknik direktörle selamlaştı ve sarıldı.

Jose Mourinho (İHA)

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra takımla çalışmalara başlamasına karşın henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş takımını yalnız bıraktı.

Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.

SAMET AKAYDIN YENİDEN KADRODA

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın, ikas Eyüpspor müsabakasında kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynadığı karşılaşmada yaptığı hatayla tribünlerin tepkisini çeken Samet, RAMS Başakşehir müsabakasının kadrosunda dahil edilmemişti.

Söz konusu müsabakadan sonra oyuncusunu koruyacağını açıklayan Jose Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda oyuncusunu kadroya aldı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı.

Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.