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15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe'de Maximin gelişmesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Sezon başında sarı lacivertlilere kiralık olarak katılan Fransız yıldız, gösterdiği performansla da taraftarları ikiye böldü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan Maximin için 15 milyon euroluk bekleyiş başladı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 13:01 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 13:01
15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe’de Maximin gelişmesi

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    Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinde ilginç bir detay olduğu öne sürülüyor.

    15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe’de Maximin gelişmesi

    Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla maçların %75'inde forma giyerse zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Sarı-Lacivertliler, bu durumda yıldız futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedelini Al-Ahli'ye ödeyecek.

    15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe’de Maximin gelişmesi

    Tecrübeli kanat, bu sezon Kanarya'nın oynadığı 25 maçta 21 (%84) kez forma giyme başarısı gösterdi. Bu durum da sözleşmedeki maddenin gerçekleşme olasılığını günden güne yükseltiyor.

    15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe’de Maximin gelişmesi

    Sezon başında Fenerbahçe, Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

    Açıklamada Saint Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip "Kiralama kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir" denilmişti.

    15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe’de Maximin gelişmesi

    Tecrübeli kanat şu ana kadar Sarı-Lacivertli forma altında 21 maçta; 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

    15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe’de Maximin gelişmesi

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