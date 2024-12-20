15 milyon euroluk bekleyiş! Fenerbahçe’de Maximin gelişmesi

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Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinde ilginç bir detay olduğu öne sürülüyor.

Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla maçların %75'inde forma giyerse zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Sarı-Lacivertliler, bu durumda yıldız futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedelini Al-Ahli'ye ödeyecek.