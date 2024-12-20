Paulo Dybala (AFP)
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
Kadrosuna yapacağı nokta atışlarla ikinci yarının sonunda yıllardır özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın listesindeki Paulo Dybala için araya girdi ve transferde çok önemli bir koza sahip.
Zira Arjantinli yıldız daha önce Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile yeniden başarılı olabilmek adına bir araya gelebilir.
Paulo Dybala ve Jose Mourinho (AFP)
MOURINHO İLE COŞTU
Paulo Dybala, Jose Mourinho'nun Roma'da çalıştığı dönemde adeta fırtına gibi esti. 31 yaşındaki futbolcu, çıktığı 56 karşılaşmada 24 gol atıp 14 de asist yaparak önemli bir katkı sundu.
İkili ilişkileri de çok iyi olan iki isim için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Paulo Dybala Jose Mourinho dönemindeki performansıyla dikkat çekmişti (AFP)
"ONU İSTİYOR"
Roma Press'in La Gazetta Dello Sport'tan derlediği habere göre Fenerbahçe, Galatasray'ın transferi için uğraş verdiği Paulo Dybala konusunda Roma'nın kapısını çalacak. Mourinho ise eski öğrencisine saygı duyduğunu ve burada kurdukları muhteşem iletişim sonrası Fenerbahçe forması giydirmek için uğraş verdiğini ifade etti.
Dybala'nın her ne kadar ilk düşüncesi İtalya'da kalmak olsa da sürprizlere de açık olduğu vurgulandı.
Yıldız futbolcu, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza attığı günlerde veda mesajı paylaşıp "Umarım en kısa sürede tekrar görüşürüz." yazmıştı.
İşte o haber;
Paulo Dybala'nın Fenerbahçe'ye transfer haberi İtalyan medyasında geniş yer buldu (RomaPress)