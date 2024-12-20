Teknik direktör Jose Mourinho 'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ara dönem büyük önem taşıyor. Listedeki futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile görüşülmeye devam ediliyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla zirve mücadelesi veren Feenrbahçe, Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı kapatarak sezonu şampiyon tamamlamak ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst turları görmek istiyor.

Portekizli antrenörün ilk hamlesi ise 10 numara mevkisine gelecek. Forvet hattını besleyecek ve yapılanmada kilit bir rol oynaması beklenen bir yıldız arayan Kanarya, Anderson Talisca'yı listenin başına yazmıştı. Ayrıca Galatasaray 'ın istediği futbolcu için de devreye girildi. Bu bölgenin yanı sıra forvet ve kanatta da görev yapabilen Paulo Dybala 'da da harekete geçilecek.

Fenerbahçe sezonun ikinci kısmında kadrosuna katacağı isimler üzerindeki fikir alışverişlerine devam ederken bir yandanda mevkisel olarak da kararlar veriliyor.

Paulo Dybala'nın Roma ile kontratı sona eriyor (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Hem Mauro Icardi'nin sakatlığında santrfor mevkisini güçlendirmek hem de yaşı nedeniyle zaman zaman yaşayabileceği düşüşlerin hesap edildiği Dries Mertens ile rotasyon oluşturması istenen Paulo Dybala için Galatasaray'da hareketlilik başladı.

Yönetim, başkent temsilcisi AS Roma ile sözleşmesi bitecek olan tangocunun transferinde ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Daha önce İtalya'da forma giyen futbolcuları takıma kazandıran ve son olarak Victor Osimhen'i getiren George Gardi bu süreçte önemli bir mesai harcıyor.