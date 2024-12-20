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Mourinho'dan special çalım! Fenerbahçe transferde bombayı patlatabilir

Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler devam ediyor. Gündemin 1 numarasında transfer yer alırken kadroyu güçlendirebilmek adına birçok oyuncu listede bulunduruluyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği futbolcu için harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho sürecin olumlu tamamlanması adına baş rol oynayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:43
Mourinho’dan special çalım! Fenerbahçe transferde bombayı patlatabilir

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla zirve mücadelesi veren Feenrbahçe, Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı kapatarak sezonu şampiyon tamamlamak ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst turları görmek istiyor.

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ara dönem büyük önem taşıyor. Listedeki futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile görüşülmeye devam ediliyor.

    Anderson Talisca (REUTERS)Anderson Talisca (REUTERS)

    İLK HEDEF 10 NUMARA

    Fenerbahçe sezonun ikinci kısmında kadrosuna katacağı isimler üzerindeki fikir alışverişlerine devam ederken bir yandanda mevkisel olarak da kararlar veriliyor.

    Portekizli antrenörün ilk hamlesi ise 10 numara mevkisine gelecek. Forvet hattını besleyecek ve yapılanmada kilit bir rol oynaması beklenen bir yıldız arayan Kanarya, Anderson Talisca'yı listenin başına yazmıştı. Ayrıca Galatasaray'ın istediği futbolcu için de devreye girildi. Bu bölgenin yanı sıra forvet ve kanatta da görev yapabilen Paulo Dybala'da da harekete geçilecek.

    Paulo Dybala'nın Roma ile kontratı sona eriyor (Takvim Foto Arşiv)Paulo Dybala'nın Roma ile kontratı sona eriyor (Takvim Foto Arşiv)

    GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

    Hem Mauro Icardi'nin sakatlığında santrfor mevkisini güçlendirmek hem de yaşı nedeniyle zaman zaman yaşayabileceği düşüşlerin hesap edildiği Dries Mertens ile rotasyon oluşturması istenen Paulo Dybala için Galatasaray'da hareketlilik başladı.

    Yönetim, başkent temsilcisi AS Roma ile sözleşmesi bitecek olan tangocunun transferinde ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Daha önce İtalya'da forma giyen futbolcuları takıma kazandıran ve son olarak Victor Osimhen'i getiren George Gardi bu süreçte önemli bir mesai harcıyor.

    Paulo Dybala (AFP)Paulo Dybala (AFP)

    FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

    Kadrosuna yapacağı nokta atışlarla ikinci yarının sonunda yıllardır özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın listesindeki Paulo Dybala için araya girdi ve transferde çok önemli bir koza sahip.

    Zira Arjantinli yıldız daha önce Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile yeniden başarılı olabilmek adına bir araya gelebilir.

    Paulo Dybala ve Jose Mourinho (AFP)Paulo Dybala ve Jose Mourinho (AFP)

    MOURINHO İLE COŞTU

    Paulo Dybala, Jose Mourinho'nun Roma'da çalıştığı dönemde adeta fırtına gibi esti. 31 yaşındaki futbolcu, çıktığı 56 karşılaşmada 24 gol atıp 14 de asist yaparak önemli bir katkı sundu.

    İkili ilişkileri de çok iyi olan iki isim için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

    Paulo Dybala Jose Mourinho dönemindeki performansıyla dikkat çekmişti (AFP)Paulo Dybala Jose Mourinho dönemindeki performansıyla dikkat çekmişti (AFP)

    "ONU İSTİYOR"

    Roma Press'in La Gazetta Dello Sport'tan derlediği habere göre Fenerbahçe, Galatasray'ın transferi için uğraş verdiği Paulo Dybala konusunda Roma'nın kapısını çalacak. Mourinho ise eski öğrencisine saygı duyduğunu ve burada kurdukları muhteşem iletişim sonrası Fenerbahçe forması giydirmek için uğraş verdiğini ifade etti.

    Dybala'nın her ne kadar ilk düşüncesi İtalya'da kalmak olsa da sürprizlere de açık olduğu vurgulandı.

    Yıldız futbolcu, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza attığı günlerde veda mesajı paylaşıp "Umarım en kısa sürede tekrar görüşürüz." yazmıştı.

    İşte o haber;

    Paulo Dybala'nın Fenerbahçe'ye transfer haberi İtalyan medyasında geniş yer buldu (RomaPress)Paulo Dybala'nın Fenerbahçe'ye transfer haberi İtalyan medyasında geniş yer buldu (RomaPress)

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