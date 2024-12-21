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Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? BJK - Alanyaspor maçı golleri kim attı?

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma hakem Cihan Aydın tarafından yönetildi. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte, Beşiktaş-Alanyaspor maçı final skoru...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 22:06 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 22:06
Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? BJK - Alanyaspor maçı golleri kim attı?

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    Beşiktaş-Alanyaspor maçı tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden siyah-beyazlılar maçta umduklarını bulamadı. İşte, Beşiktaş-Alanyaspor maçı final skoru...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BJK - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor'u misafir etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti. Müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı. Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabaka 1-1 eşit skorla sona erdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kara kartalın golünü Rafa Silva kaydetti. Alanyaspor'da ise fileleri havalandıran isim Lima oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    8 MAÇTA TEK GALİBİYET

    Beşiktaş'ın bu skorla birlikte Süper Lig'deki yenilgi serisi devam etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece1 kez galip gelmeyi başardı. Finalin ardından Beşiktaş 26, Alanyaspor ise 18 puana yükseldi.

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