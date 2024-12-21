Beşiktaş-Alanyaspor maçı tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden siyah-beyazlılar maçta umduklarını bulamadı. İşte, Beşiktaş-Alanyaspor maçı final skoru...
Beşiktaş-Alanyaspor maçı tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden siyah-beyazlılar maçta umduklarını bulamadı. İşte, Beşiktaş-Alanyaspor maçı final skoru...
BJK - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor'u misafir etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti. Müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı. Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabaka 1-1 eşit skorla sona erdi.
Kara kartalın golünü Rafa Silva kaydetti. Alanyaspor'da ise fileleri havalandıran isim Lima oldu.
8 MAÇTA TEK GALİBİYET
Beşiktaş'ın bu skorla birlikte Süper Lig'deki yenilgi serisi devam etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece1 kez galip gelmeyi başardı. Finalin ardından Beşiktaş 26, Alanyaspor ise 18 puana yükseldi.