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8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş'ın bu skorla birlikte Süper Lig'deki yenilgi serisi devam etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece1 kez galip gelmeyi başardı. Finalin ardından Beşiktaş 26, Alanyaspor ise 18 puana yükseldi.