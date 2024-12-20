Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

Al-Nassr, bonservis için 5 milyon Euro'ya kadar indi ancak Talisca'nın yüksek maaş beklentisi var. Mourinho'nun ise bu konuda kararı Ali Koç ve yönetime bıraktığı vurgulandı.

FIRSAT TRANSFERİ FIRMINO! Galatasaray'ın ara transfer döneminde üst düzey isimlerle ilgilenmesi sonrası Fenerbahçe'nin yapacağı hamle merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in de dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istediği ve bu ismin Roberto Firmino olduğu öne sürüldü. Daha önce İspanyol basınından bu yönde bir iddia gelmişti.

Son olarak Suudi Arabistan'dan SBA Sport da yaptığı haberde Firmino'nun Al-Ahli'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atacağını duyurdu. Jose Mourinho'nun, 8 sezon boyunca Liverpool'da müthiş bir performans sergileyen, hem forvet arkasında hem de ileri uçta görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuya yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Branco'nun Suudi Arabistan'da Firmino ve Al-Ahli yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor. İlk hedef Sambacı'yı sezon sonuna kadar kiralamak.