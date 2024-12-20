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Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca ismi gündemdeyken sportif direktör Mario Branco'nun 2 dev yıldızı daha kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:13
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

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    Sezon başında Suudi Arabistan'dan Allan Saint-Maximin'i getiren sportif direktör Mario Branco'ya yine bu ülkenin yolu gözüktü.

    Branco, Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözdesi olan solak stoper ve golcü 10 numarayla Avrupa'ya dönmek isteyen dünyaca ünlü yıldız için yüz yüze görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    TALISCA BİTEBİLİR AMA...

    Al-Nassr ile masaya oturacak olan Branco, Talisca için pazarlık yapacak. Brezilyalı yıldızın transfer edilme ihtimali, diğer adaylara göre daha yüksek. Fenerbahçe istediği anda bu işi bitirebilir.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    Ancak yönetim içerisinde bu konuda fikir ayrılığı oluştuğu kaydedildi. Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğindeki bir grubun Talisca'yı çok istediği belirtildi.

    Bazı yöneticilerin, Beşiktaş'tan ayrıldığı 2018'den beri Avrupa futbolunun uzağında kalan Sambacı konusunda tereddütleri olduğu kaydedildi. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili raporların da beklendiği kadar iyi olmadığı iddia edildi.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    Al-Nassr, bonservis için 5 milyon Euro'ya kadar indi ancak Talisca'nın yüksek maaş beklentisi var. Mourinho'nun ise bu konuda kararı Ali Koç ve yönetime bıraktığı vurgulandı.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    FIRSAT TRANSFERİ FIRMINO!

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde üst düzey isimlerle ilgilenmesi sonrası Fenerbahçe'nin yapacağı hamle merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in de dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istediği ve bu ismin Roberto Firmino olduğu öne sürüldü. Daha önce İspanyol basınından bu yönde bir iddia gelmişti.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    Son olarak Suudi Arabistan'dan SBA Sport da yaptığı haberde Firmino'nun Al-Ahli'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atacağını duyurdu.

    Jose Mourinho'nun, 8 sezon boyunca Liverpool'da müthiş bir performans sergileyen, hem forvet arkasında hem de ileri uçta görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuya yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    Branco'nun Suudi Arabistan'da Firmino ve Al-Ahli yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor. İlk hedef Sambacı'yı sezon sonuna kadar kiralamak.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    MOU'NUN GÖZDESİ!

    Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun 'mutlaka almalıyız' dediği solak ve oyun kurabilen stoper transferinde yönetimin birçok adayı bulunuyor. Portekizli teknik adamın özellikle bir isim belirtmediği ancak en sıcak baktığı ismin Aymeric Laporte olduğu öğrenildi. Bunun birçok nedeni var.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    Fransız asıllı İspanyol yıldız, Manchester City gibi bir devde yıllarca şampiyonluk mücadelesi verdi, 6 defa mutlu sona ulaştı. Bu konuda son derece tecrübeli bir oyuncu. Laporte ayrıca Mourinho'nun çok önem verdiği geriden oyun kurma yeteneğiyle de kendisini fazlasıyla ispatlamış bir savunmacı.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

    Al-Nassr'ı ikna etmek kolay görünmüyor ancak Mario Branco, bu konuda elinden geleni yapmaya kararlı. Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki savunmacının tutumu, bu transferde belirleyici olacak.

    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı

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