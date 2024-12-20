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Efsane futbolcudan dünya devine Victor Osimhen önerisi! "Onu alın"

Teendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasray'da birçok yıldız dünyanın önemli takımlarının transfer listesine girmeyi başardı. Sezon başında kiralanan Victor Osimhen'in adı her geçen gün yeni bir iddia ile gündeme taşınıyor. Nijeryalı futbolcu için son olarak efsane bir isim, dünya devi kulübe "Ben olsam onu alırdım" mesajı verdi ve çağrıda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 18:23 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 18:25
Efsane futbolcudan dünya devine Victor Osimhen önerisi! Onu alın

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    Bu sezon elde ettiği sonuçlarla hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçirior. Sarı kırmızılı ekibin ön plana çıkan birçok futbolcusu için Ocak ayında kapının çalınması bekleniyor.

    Diğer yandan takıdma kiralık forma giyen Victor Osimhen de dünya gündemini meşgul ediyor. 25 yaşındaki forvetin geleceği ile ilgili olarak flaş sözler geldi. Düyaca ünlü bir futbol efsanesi, İngiliz devine yıldız golcüyü alma tavsiyesinde bulundu.

    Victor Osimhen ve Anthony Nwakaeme (AA)Victor Osimhen ve Anthony Nwakaeme (AA)

    GÜNDEME OTURDU

    Kadro dışı kaldığı Napoli ile bu sezon hiçbir maça çıkamadan Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için üçüncü bir takıma imza atması konusunda engel bulunmuyor. Dev forvetin geleceği hakkında özellikle İtalyan medyasında pek çok haber yazılmaya devam ediliyor.

    Zira istenildiği ülkelerden biri olan İngiltere'de de yine konuşulmayı başarıyor.

    Victor Osimhen bu sezon 15 gollük katkı sundu (AA)Victor Osimhen bu sezon 15 gollük katkı sundu (AA)

    FERDINAND'DAN ARSENAL'E OSIMHEN ÖNERİSİ

    Bir maç eksiği bulunan Liverpool'un 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden Arsenal, Ocak ayında çok iyi bir forvet alarak sorununu çözmek istiyor.

    Dünyaca ünlü futbol efsanesi Rio Ferdinand, Manchester United'da forma giymesine rağmen Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakibi konumundaki Londra temsilcisi için Osimhen önerisinde bulundu. Football Transfers'in haberine göre İngiliz yıldız; "Piyasadaki en iyi 9 numarayı almanıza gerek yok. Oyuna katkı sunabilecek bir isim almalısınız. O da Osimhen. Ben olsam onu alırdım" dedi.

    Rio Ferdinand, Victor Osimhen'i Arsenal'e önerdi (FootballTransfers)Rio Ferdinand, Victor Osimhen'i Arsenal'e önerdi (FootballTransfers)

    Victor Osimhen'in Ocak ayındaki kararı merakla bekleniyor (AA)Victor Osimhen'in Ocak ayındaki kararı merakla bekleniyor (AA)

    İNGİLİZLER PEŞİNDE

    Victor Osimhen'in transfer sürecinde en ilgili takımların başında İngiliz kulüpleri geliyor. Özellikle Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği güçlü ifadelerle manşetlere taşındı. Ayrıca Rashford, Hojlund ve Zirkzee'den dahi vazgeçebileceği söyleniyor.

    Diğer yandan Nicolas Jackson'a alternatif arayan Chelsea'nin de Drogba kozuyla Nijeryalı yıldızın peşinde olduğu belirtilmişti. Zira Osimhen de efsane olarak gördüğü Drogba için Londra'nın mavi renkli kulübüne sıcak bakıyor.

    Victor Osimhen dünya devlerinin ilgisini yeniden kazanmayı başardı (AA)Victor Osimhen dünya devlerinin ilgisini yeniden kazanmayı başardı (AA)

    SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

    Yıldız futbolcunun bonservisinin bulunduğu Napoli'nin transferde en büyük kozu 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi. Zira pazarlıklar bu seviyeden başlayacak. Ayrıca ayrılık yaşaması halinde erken fesih bedeli Galatasaray'a ödenecek.

    Osimhen bu sezon çıktığı 14 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.

    Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!
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