Efsane futbolcudan dünya devine Victor Osimhen önerisi! "Onu alın"

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçirior. Sarı kırmızılı ekibin ön plana çıkan birçok futbolcusu için Ocak ayında kapının çalınması bekleniyor.
Diğer yandan takıdma kiralık forma giyen Victor Osimhen de dünya gündemini meşgul ediyor. 25 yaşındaki forvetin geleceği ile ilgili olarak flaş sözler geldi. Düyaca ünlü bir futbol efsanesi, İngiliz devine yıldız golcüyü alma tavsiyesinde bulundu.
Victor Osimhen ve Anthony Nwakaeme (AA)
GÜNDEME OTURDU
Kadro dışı kaldığı Napoli ile bu sezon hiçbir maça çıkamadan Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için üçüncü bir takıma imza atması konusunda engel bulunmuyor. Dev forvetin geleceği hakkında özellikle İtalyan medyasında pek çok haber yazılmaya devam ediliyor.
Zira istenildiği ülkelerden biri olan İngiltere'de de yine konuşulmayı başarıyor.
Victor Osimhen bu sezon 15 gollük katkı sundu (AA)
FERDINAND'DAN ARSENAL'E OSIMHEN ÖNERİSİ
Bir maç eksiği bulunan Liverpool'un 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam eden Arsenal, Ocak ayında çok iyi bir forvet alarak sorununu çözmek istiyor.
Dünyaca ünlü futbol efsanesi Rio Ferdinand, Manchester United'da forma giymesine rağmen Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakibi konumundaki Londra temsilcisi için Osimhen önerisinde bulundu. Football Transfers'in haberine göre İngiliz yıldız; "Piyasadaki en iyi 9 numarayı almanıza gerek yok. Oyuna katkı sunabilecek bir isim almalısınız. O da Osimhen. Ben olsam onu alırdım" dedi.
Rio Ferdinand, Victor Osimhen'i Arsenal'e önerdi (FootballTransfers)