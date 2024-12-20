Efsane futbolcudan dünya devine Victor Osimhen önerisi! "Onu alın"

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçirior. Sarı kırmızılı ekibin ön plana çıkan birçok futbolcusu için Ocak ayında kapının çalınması bekleniyor.

Diğer yandan takıdma kiralık forma giyen Victor Osimhen de dünya gündemini meşgul ediyor. 25 yaşındaki forvetin geleceği ile ilgili olarak flaş sözler geldi. Düyaca ünlü bir futbol efsanesi, İngiliz devine yıldız golcüyü alma tavsiyesinde bulundu.