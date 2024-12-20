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Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk fişlerini çekti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in yaptığı transfer toplantısının ardından iki yıldızın fişi çekildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:45
Galatasaray’da çifte ayrılık! Okan Buruk fişlerini çekti

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    Galatasaray'da bu sezon iyice gözden düşen ve devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelson'un güncel değerinin iyice düşmesi dikkat çekti.

    Galatasaray’da çifte ayrılık! Toplantı sonrası karar verildi

    Danimarkalı tecrübeli futbolcu için iki sene önce İspanyol ekibi Sevilla'dan 14 milyon euro teklif alsa da bunu kabul etmeyen sarı-kırmızılı yöneticilerin şimdi bu rakamın çok altına oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.

    Galatasaray’da çifte ayrılık! Toplantı sonrası karar verildi

    2021'de Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan 26 yaşındaki futbolcunun son dönemde kulübeye mahkum kalması, şans bulduğu maçlarda da beklentilerin uzağında olması nedeniyle değeri adeta dip yaptı.

    Galatasaray’da çifte ayrılık! Toplantı sonrası karar verildi

    Danimarka Milli Takımı'nda oynamasına rağmen tecrübeli futbolcunun, Sanchez-Abdülkerim ikilisini geçememesi nedeniyle Galatasaray'da yedek kalmasıyla beraber istenen tekliflerin gelmemesi planları bozdu.

    Galatasaray’da çifte ayrılık! Toplantı sonrası karar verildi

    ZIYECH İLE BERABER BİLETİ KESİLDİ

    Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'da Hakim Ziyech ile beraber bileti kesilen bir başka isim olan Nelsson'un satışı için bu nedenle çeşitli formüller arandığı öğrenildi.

    Galatasaray’da çifte ayrılık! Toplantı sonrası karar verildi

    Buna göre Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyu düşük teklifler gelmesi halinde ocakta üst düzey liglerden oynayacağı bir takıma kiralık vermeye sıcak bakıyor.

    Galatasaray’da çifte ayrılık! Toplantı sonrası karar verildi

    Diğer taraftan bonservis konusunda oyuncunun Kopenhag'dan alındığı bedel olan 7 milyon euronun altına satılmaması kararının alındığı belirtildi.

    Galatasaray’da çifte ayrılık! Toplantı sonrası karar verildi

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