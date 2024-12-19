Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!

Manchester United son maçında Manchester City'i 2-1 yendi (EPA)

MANCHESTER UNITED DEVREDE

Sportface.it'e göre Erik Ten Hag'ın ayrılığı sonrasında Ruben Amorim ile yoluna devam eden Manchester United, ligde toparlanabilmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de kupayı kaldırmak istiyor. Bunun için de Ocak ayı büyük önem taşıyor. İngiliz devi özellikle forvet hattında değişime gitmeyi planlıyor. Bunun için de en önemli aday Victor Osimhen.

Amorim 2 forvetini de gözden çıkarmak adına hazır. Ayrıca biri de yollarını ayırabilir.