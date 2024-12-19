SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 yenerek liderlik yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, ara transfere de hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların yıldızları bir yandan Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine girmeye devam ediyor. Gündemdeki en sıcak isim ise Victor Osimhen. Nijeryalı futbolcu için ünlü teknik adam elindeki tüm forvetleri gözden çıkardı. Transfer sürecinin nasıl noktalanacağı merak konusu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 20:44
Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milyonlarca taraftarına üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Sarı kırmızılı ekipte gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da büyük rol oynayacak. Hakkında en çok dedikodu çıkan futbolcu ise Victor Osimhen. Nijeryalı golcü için dünya devi tüm forvetlerinden vazgeçmeye razı.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    TALİBİ ÇOK

    Sezon başında kiralandığı Galatasaray'da hatrı sayılır bir performans ortaya koyan Victor Osimhen, adını yeniden birçok büyük kulübün transfer listesine yazdırdı. İtalyan temsilcisi Napoli'nin 75 milyon Euro serbest kalma maddesini elinde bulunduğu oyuncusu için gelecek tekliflere göre hareket edeceği ve en yüksek karla süreci tamamlamak istediği öğrenildi.

    Victor Osimhen bu sezon gösterdiği performansla yıldızını yeniden parlattı (AA)Victor Osimhen bu sezon gösterdiği performansla yıldızını yeniden parlattı (AA)

    14 MAÇTA 15 GOLLÜK KATKI

    Bu sezon ayak bastığı İstanbul'da ilk maçından bu yana adından bahsettiren Victor Osimhen, çıktığı 14 karşılaşamda ligde 7 ve Avrupa Ligi'nde 3 kez ağları sarsarak toplam 10'a ulaştı. Ayrıca 5 de asist yaptı. Toplamda 15 defa tabelanın değişmesine katkıda bulundu.

    Manchester United son maçında Manchester City'i 2-1 yendi (EPA)Manchester United son maçında Manchester City'i 2-1 yendi (EPA)

    MANCHESTER UNITED DEVREDE

    Sportface.it'e göre Erik Ten Hag'ın ayrılığı sonrasında Ruben Amorim ile yoluna devam eden Manchester United, ligde toparlanabilmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de kupayı kaldırmak istiyor. Bunun için de Ocak ayı büyük önem taşıyor. İngiliz devi özellikle forvet hattında değişime gitmeyi planlıyor. Bunun için de en önemli aday Victor Osimhen.

    Amorim 2 forvetini de gözden çıkarmak adına hazır. Ayrıca biri de yollarını ayırabilir.

    Joshua Zirkzee (AFP)Joshua Zirkzee (AFP)

    ZIRKZEE İLE TAKAS İDDİASI

    İtalyan medyası, Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon beklenen performansı ortaya koyamayan Joshua Zirkzee'nin takas ile gönderileceğini ve üzerine de bonservis ödeneceğini yazdı. Hollandalı yıldız için Antonio Conte de oldukça istekli. 23 karşılaşmada ağları sadece 3 defa havalandırması beklentilein ne kadar altında kaldığını da ortaya koyuyor.

    Zirkzee için Juventus'un da adı geçiyor.

    Marcus Rashford (REUTERS)Marcus Rashford (REUTERS)

    RASHFORD DEFTERİ KAPANIYOR

    Alt yapısından yetiştiği Manchester United'da istenmeyen adam haline gelen Marcus Rashford yol ayrımında. İngiliz yıldız önceki gün yaptığı açıklamada yeni bir maceraya hazır olduğunu ifade etmişti. Bu durum ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

    Piyasa değeri 55 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcuyu birçok takım da yakından takip ediyor.

    Rasmus Hojlund 21 maçta 7 gol attı (AA)Rasmus Hojlund 21 maçta 7 gol attı (AA)

    HOJLUND'UN SORUNU SAKATLIK

    Manchester United'ın 75 milyon Euro civarında bonservis ödediği Rasmus Hojlund'un yaşadığı sakatlıkların yanı sıra istenen perfomansa ulaşamaası üzerine satılması da gündeme geldi.

    Ruben Amorim (AA)Ruben Amorim (AA)

    AMORIM ONU İSTİYOR

    Premier Lig'de eski günlerine dönmeyi hedefleyen United'ın Portekizli antrenörü Ruben Amorim de dev forveti kadrosunda görmek istiyor. Diğer yandan sürecin nasıl sonuçlanacağıo merak ediliyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %83’e ulaştı! İşte yollardaki son durum
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Fenerbahçe’nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    Konuşmak yasak, çırılçıplak dolaşmak mecburi! Esad rejiminin ‘Filistin Şubesi’nde akılalmaz işkenceleri!
    Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Detaylar ortaya çıktı: Hurdacıda para çok olur
    TSYD’den kayyum açıklaması: Oğuz Tongsir’in yerine Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atandı | Tongsir’in skandalları bitmedi
    Kahire’de D-8 zirvesi! Sisi ve liderler Başkan Erdoğan’ı ayakta karşıladı
    Putin’den flaş açıklama: İran yanlısı savaşçıları Tahran’a Rusya mı kaçırdı?