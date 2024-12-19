Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!

Manchester United son maçında Manchester City'i 2-1 yendi (EPA)
MANCHESTER UNITED DEVREDE
Sportface.it'e göre Erik Ten Hag'ın ayrılığı sonrasında Ruben Amorim ile yoluna devam eden Manchester United, ligde toparlanabilmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de kupayı kaldırmak istiyor. Bunun için de Ocak ayı büyük önem taşıyor. İngiliz devi özellikle forvet hattında değişime gitmeyi planlıyor. Bunun için de en önemli aday Victor Osimhen.
Amorim 2 forvetini de gözden çıkarmak adına hazır. Ayrıca biri de yollarını ayırabilir.
Joshua Zirkzee (AFP)
ZIRKZEE İLE TAKAS İDDİASI
İtalyan medyası, Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon beklenen performansı ortaya koyamayan Joshua Zirkzee'nin takas ile gönderileceğini ve üzerine de bonservis ödeneceğini yazdı. Hollandalı yıldız için Antonio Conte de oldukça istekli. 23 karşılaşmada ağları sadece 3 defa havalandırması beklentilein ne kadar altında kaldığını da ortaya koyuyor.
Zirkzee için Juventus'un da adı geçiyor.
Marcus Rashford (REUTERS)
RASHFORD DEFTERİ KAPANIYOR
Alt yapısından yetiştiği Manchester United'da istenmeyen adam haline gelen Marcus Rashford yol ayrımında. İngiliz yıldız önceki gün yaptığı açıklamada yeni bir maceraya hazır olduğunu ifade etmişti. Bu durum ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
Piyasa değeri 55 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcuyu birçok takım da yakından takip ediyor.
Rasmus Hojlund 21 maçta 7 gol attı (AA)
HOJLUND'UN SORUNU SAKATLIK
Manchester United'ın 75 milyon Euro civarında bonservis ödediği Rasmus Hojlund'un yaşadığı sakatlıkların yanı sıra istenen perfomansa ulaşamaası üzerine satılması da gündeme geldi.
Ruben Amorim (AA)
AMORIM ONU İSTİYOR
Premier Lig'de eski günlerine dönmeyi hedefleyen United'ın Portekizli antrenörü Ruben Amorim de dev forveti kadrosunda görmek istiyor. Diğer yandan sürecin nasıl sonuçlanacağıo merak ediliyor.