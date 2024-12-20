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Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı

Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Fenerbahçe, iki kulvarda da mutlu sona ulaşabilmek adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın gündemine pek çok isim geliyor. Listedeki yıldızlardan biri de Anderson Talisca. Arap basını, sambacı ile ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Deneyimli maestro açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 01:16 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 01:17
Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı

İÇİNDEKİLER

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    Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de mutlu sona ulaşmanın hesapları yapılıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen yönetim, yaz aylarındaki gibi aktif ve bir o kadar da agresif tutumla pazardaki yerini alacak.

    Saruı lacivertli ekibin listesindeki ilk yıldız ise Anderson Talisca. Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye yeniden döneceği ile ilgili olarak ciddi iddialar basında yer almıştı. Asbaşkan ise görüşmeleri doğrulamıştı.

    Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo (Takvim Foto Arşiv)

    RESMEN AÇIKLAMIŞTI

    Hülya Avşar'ın konuğu olduğu Youutbe kanalında konuşan Ilıcalı; "Talisca'nın 11 milyon Euro maaşı var. Kulübünün beklediği bir para var. Bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

    Fenerbahçe Anderson Talisca ile görüşüyor (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe Anderson Talisca ile görüşüyor (Takvim Foto Arşiv)

    ARAP BASINI DUYURDU

    Transferin en sıcak isimlerinden biri olarak zirvede yer alan Anderson Talisca için Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcu için Al-Nassr ile Fenerbahçe'nin el sıkıştığı duyuruldu.

    İki takımın anlaşması sonrasında Kanarya'nın Anderson Talisca ile görüşmelerini südürdüğü ifade edildi.

    Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddia edildi (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddia edildi (Takvim Foto Arşiv)

    ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Arriyadiyah.com'un haberine göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Suudi Arabistan temsilcisiyle kiralık forumülü ile anlaşıldığı ve kontratında satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi. Ayrıca Al-Nassr, Talisca'nın maaşının yüzde 30'unu ödeyecek.

    Ayrıca kulübün CEO'su Guido Finga'nın Türkiye'ye geldiği aktarıldı.

    Anderson Talisca daha önce Beşiktaş'ta da oynadı (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca daha önce Beşiktaş'ta da oynadı (Takvim Foto Arşiv)

    10 NUMARA VE KANATTA OYNAYABİLİYOR

    Ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen ve ardından Benfica'dan Çin'e transfer olan Anderson Talisca'nın yeni durağı Al-Nassr'dı. 2021'den bu yana Riyad forması giyen Güney Amerikalı yıldız, Suudi temsiclisindeki performansıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başarmıştı.

    Talisca 10 numara ve sağ kanatta forma giyebilmesi nedeniyle Jose Mourinho'nun elini rahatlatabilecek bir oyuncu.

    Anderson Talisca bu seson 8 gol attı (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca bu seson 8 gol attı (Takvim Foto Arşiv)

    8 GOL ATTI

    Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u lig, 2'si Kral Kupası, 2'si Suudi Süper Kupası ve 5'i Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 19 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri sarstı.

    Anderson Talisca transferi ile ilgili paylaşımda bulundu (AA)Anderson Talisca transferi ile ilgili paylaşımda bulundu (AA)

    "BANA TEŞEKKÜR EDİYORSUNUZ AMA..."

    Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Talisca, geleceği hakkında bir açıklama paylaştı. Deneyimli futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı..

    Talisca sosyal medya paylaşımında; "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum." dedi.

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