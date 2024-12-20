Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı

Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de mutlu sona ulaşmanın hesapları yapılıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen yönetim, yaz aylarındaki gibi aktif ve bir o kadar da agresif tutumla pazardaki yerini alacak.

Saruı lacivertli ekibin listesindeki ilk yıldız ise Anderson Talisca. Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye yeniden döneceği ile ilgili olarak ciddi iddialar basında yer almıştı. Asbaşkan ise görüşmeleri doğrulamıştı.