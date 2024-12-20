Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddia edildi (Takvim Foto Arşiv)
ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU
Arriyadiyah.com'un haberine göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Suudi Arabistan temsilcisiyle kiralık forumülü ile anlaşıldığı ve kontratında satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi. Ayrıca Al-Nassr, Talisca'nın maaşının yüzde 30'unu ödeyecek.
Ayrıca kulübün CEO'su Guido Finga'nın Türkiye'ye geldiği aktarıldı.
Anderson Talisca daha önce Beşiktaş'ta da oynadı (Takvim Foto Arşiv)
10 NUMARA VE KANATTA OYNAYABİLİYOR
Ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen ve ardından Benfica'dan Çin'e transfer olan Anderson Talisca'nın yeni durağı Al-Nassr'dı. 2021'den bu yana Riyad forması giyen Güney Amerikalı yıldız, Suudi temsiclisindeki performansıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başarmıştı.
Talisca 10 numara ve sağ kanatta forma giyebilmesi nedeniyle Jose Mourinho'nun elini rahatlatabilecek bir oyuncu.
Anderson Talisca bu seson 8 gol attı (Takvim Foto Arşiv)
8 GOL ATTI
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u lig, 2'si Kral Kupası, 2'si Suudi Süper Kupası ve 5'i Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 19 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri sarstı.
Anderson Talisca transferi ile ilgili paylaşımda bulundu (AA)
"BANA TEŞEKKÜR EDİYORSUNUZ AMA..."
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Talisca, geleceği hakkında bir açıklama paylaştı. Deneyimli futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı..
Talisca sosyal medya paylaşımında; "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum." dedi.