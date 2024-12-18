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Fenerbahçe'yi Dzeko ve Tadic sırtlıyor!

Dzeko, bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı, 14 gol, 3 asistle Kanarya'nın kurtarıcısı oldu. Mourinho'nun oyun sistemin de çok önemli bir yere sahip olan Tadic ise 25 karşılaşma da 8 kez ağları sarsıp 11 de asist yaptı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:11 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:11
Fenerbahçe’yi Dzeko ve Tadic sırtlıyor!

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    Fenerbahçe'de tecrübe konuşuyor. Yaşı 38'e gelmiş Edin Dzeko ile 36 yaşındaki Dusan Tadic, sarı-lacivertlileri sırtlayan isimler.

    İki usta futbolcu, şimdiden toplamda 22 gol, 14 asiste imza atarak 36 kez skora katkı sağladı.

    Dzeko, bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı, 14 gol, 3 asistle Kanarya'nın kurtarıcısı oldu.

    Mourinho'nun oyun sistemin de çok önemli bir yere sahip olan Tadic ise 25 karşılaşma da 8 kez ağları sarsıp 11 de asist yaptı.

    İki futbolcu, saha dışında da lider. Samandıra'da antrenmanların öncesi ve sonrası takım arkadaşlarıyla bir araya gelen ikili, lig şampiyonluğu hedefinin önemini yaptığı konuşmalarla arkadaşlarına aşılıyor.

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