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Derbi canavarı Okan Buruk!

Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı büyük maçların yüzde 73'ünü kazandı, Okan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:52
Derbi canavarı Okan Buruk!

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    Galatasaray, yoluna son sürat devam ederken geçen sezonki rekorlar bu sezon da sürüyor.

    102 puan ve 17 haftalık galibiyet serisiyle geçen sezon Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, ilk 15 maçlar dikkate alındığında en iyi başlangıcına imza attı.

    BURUK DÖNEMİNDE EZELİ RAKİPLERE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

    Sarı kırmızılı takım, Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı büyük maçların yüzde 73'ünü kazandı, Okan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu.

    FENERBAHÇE BÜYÜK MAÇLARDA 20 PUAN ALDI

    Dört Büyükler'in son 3 sezonda kendi aralarında oynadıkları maçlarda ortaya çıkan puan tablosu, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki hegemonyasını özetliyor. Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u 4 kez, Fenerbahçe'yi 3 defa mağlup eden Galatasaray bu periyotta 35 puan topladı, ezeli rakiplerine 30 gol atarken kalesinde 13 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takıma iki şampiyonluk kaptıran ve şu an 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin derbilerde topladığı puan 20'de kaldı.

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