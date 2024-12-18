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Transferde sürpriz! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertliler Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatmasının ardından önceliğini stopere verdi. Kanarya bu doğrultuda Galatasaray'ın da gözdesi olan o isme kancayı taktı. Sportif direktör Mario Branco, dev transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:35
Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

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    Sarı-Lacivertliler, Samet'in kötü performansının ardından Becao'nun da sezonu kapatmasıyla birlikte transferde rotayı değiştirmişti.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    Sportif direktör Mario Branco, oyuncu izleme komitesiyle birlikte, Mourinho'nun istediği solak, oyun kurma konusunda üst düzey bir stoperi kadroya katmak için kolları sıvadı. Branco ve ekibi, nokta atışı transfer için geniş bir liste hazırladı.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    DJIKU - ÇAĞLAR TANDEMİNE DÖNÜŞ

    Jose Mourinho'nun bu sezon savunmanın ortasında en çok tercih ettiği ikili Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku oldu. Ancak bu ikili en son 3 Kasım'daki Trabzonspor deplasmanında birlikte görev almıştı.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    Ardından peş peşe yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü birlikte oynayamadılar. Ancak Cuma günkü Eyüp deplasmanında hasret sona erecek. Defansın merkezinde Djiku ile Çağlar görev yapacak.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    ROMA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

    Öte yandan Avrupa'dan birçok menajer de Fenerbahçe'ye stoper getirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'e önerilen isimlerden en dikkat çekeni Mario Hermoso oldu.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    İspanyol savunmacı sezon başında Galatasaray'a imza atmak üzereyken son anda kararını değiştirip Roma'yla anlaşmıştı. Ancak kötü bir sezon geçiren ve maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan İtalyan ekibi, 29 yaşındaki savunmacıyı gözden çıkardı.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    REAL MADRİD ALTYAPISI

    Mario Branco'nun, Hermoso önerisine olumlu yaklaşarak adaylar arasına aldığı öğrenildi. İspanyol futbolcu, tam da Mourinho'nun istediği gibi hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    Real Madrid altyapısından yetişen, 5 sezon Atletico Madrid gibi tüm kulvarlarda yarışmacı bir takımın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, taraftarlar arasında da heyecan yaratabilir.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

    Fanatik'in haberine göre Hermoso'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, sezon başında bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı oyuncuyu aynı şekilde gönderebilir.

    Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım!

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    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
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