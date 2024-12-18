Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Ardından peş peşe yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü birlikte oynayamadılar. Ancak Cuma günkü Eyüp deplasmanında hasret sona erecek. Defansın merkezinde Djiku ile Çağlar görev yapacak.





ROMA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR



Öte yandan Avrupa'dan birçok menajer de Fenerbahçe'ye stoper getirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'e önerilen isimlerden en dikkat çekeni Mario Hermoso oldu.





İspanyol savunmacı sezon başında Galatasaray'a imza atmak üzereyken son anda kararını değiştirip Roma'yla anlaşmıştı. Ancak kötü bir sezon geçiren ve maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan İtalyan ekibi, 29 yaşındaki savunmacıyı gözden çıkardı.





REAL MADRİD ALTYAPISI



Mario Branco'nun, Hermoso önerisine olumlu yaklaşarak adaylar arasına aldığı öğrenildi. İspanyol futbolcu, tam da Mourinho'nun istediği gibi hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.



