Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım

Sarı-Lacivertliler, Samet'in kötü performansının ardından Becao'nun da sezonu kapatmasıyla birlikte transferde rotayı değiştirmişti.
Sarı-Lacivertliler, Samet'in kötü performansının ardından Becao'nun da sezonu kapatmasıyla birlikte transferde rotayı değiştirmişti.
Sportif direktör Mario Branco, oyuncu izleme komitesiyle birlikte, Mourinho'nun istediği solak, oyun kurma konusunda üst düzey bir stoperi kadroya katmak için kolları sıvadı. Branco ve ekibi, nokta atışı transfer için geniş bir liste hazırladı.
DJIKU - ÇAĞLAR TANDEMİNE DÖNÜŞ
Jose Mourinho'nun bu sezon savunmanın ortasında en çok tercih ettiği ikili Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku oldu. Ancak bu ikili en son 3 Kasım'daki Trabzonspor deplasmanında birlikte görev almıştı.
Ardından peş peşe yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü birlikte oynayamadılar. Ancak Cuma günkü Eyüp deplasmanında hasret sona erecek. Defansın merkezinde Djiku ile Çağlar görev yapacak.
ROMA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Öte yandan Avrupa'dan birçok menajer de Fenerbahçe'ye stoper getirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'e önerilen isimlerden en dikkat çekeni Mario Hermoso oldu.
İspanyol savunmacı sezon başında Galatasaray'a imza atmak üzereyken son anda kararını değiştirip Roma'yla anlaşmıştı. Ancak kötü bir sezon geçiren ve maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan İtalyan ekibi, 29 yaşındaki savunmacıyı gözden çıkardı.
REAL MADRİD ALTYAPISI
Mario Branco'nun, Hermoso önerisine olumlu yaklaşarak adaylar arasına aldığı öğrenildi. İspanyol futbolcu, tam da Mourinho'nun istediği gibi hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.
Real Madrid altyapısından yetişen, 5 sezon Atletico Madrid gibi tüm kulvarlarda yarışmacı bir takımın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, taraftarlar arasında da heyecan yaratabilir.
Fanatik'in haberine göre Hermoso'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, sezon başında bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı oyuncuyu aynı şekilde gönderebilir.